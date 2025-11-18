R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ I t a l i a è c o n d a n n a t a a l l ’ u l t i m o p o s t o p e r l a c r e s c i t a e c o n o m i c a n e l 2 0 2 5 , c o n u n a u m e n t o d e l P i l p r e v i s t o a p p e n a d e l l o 0 , 4 % . Q u e s t o d a t o s m e n t i s c e l a p r o p a g a n d a d e l G o v e r n o : s e n z a i l P n r r , c h e F r a t e l l i d ' I t a l i a n o n h a v o t a t o , s a r e m m o g i à i n r e c e s s i o n e . I l P a e s e è f e r m o , i n c a p a c e d i a g g a n c i a r e l a r i p r e s a e u r o p e a e p r i v o d i u n a v i s i o n e e c o n o m i c a r e a l e . D i f r o n t e a q u e s t a s t a g n a z i o n e , c o s a f a i l G o v e r n o ? A n z i c h é o c c u p a r s i d i e c o n o m i a , d e c i d e d i g e t t a r e f a n g o s u l Q u i r i n a l e e d i r e s u s c i t a r e l o s c e l l e r a t o p r o g e t t o d i A u t o n o m i a D i f f e r e n z i a t a p r o m o s s o d a M e l o n i e C a l d e r o l i , c h e m i r a a s p a c c a r e l ' I t a l i a e a d a u m e n t a r e l e d i s u g u a g l i a n z e " . C o s ì i n u n a n o t a M a r c o F u r f a r o , r e s p o n s a b i l e c o n t r a s t o a l l e d i s e g u a g l i a n z e e W e l f a r e n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e P d . " M e n t r e l ' I t a l i a a r r e t r a , i l G o v e r n o d e d i c a l e p r o p r i e e n e r g i e a m i n a r e l ' u n i t à n a z i o n a l e e a t t a c c a r e l e p i ù a l t e i s t i t u z i o n i . È u n g r a v e t r a d i m e n t o d e l l e p r i o r i t à d e i c i t t a d i n i . L ' e s e c u t i v o d e v e s m e t t e r e l a p r o p a g a n d a e t o r n a r e a o c c u p a r s i d e i p r o b l e m i c o n c r e t i d e l P a e s e " , c o n c l u d e .