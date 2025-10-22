R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P r e s i d e n t e M e l o n i , l e i s i è c o n c e n t r a t a m o l t o s u l g r e e n d e a l , u n o d e i s u o i o b i e t t i v i p r e f e r i t i , s u l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a , s u l l a n e u t r a l i t à c l i m a t i c a . E c i h a c o m u n i c a t o q u i l a s u a d i c h i a r a z i o n e d i g u e r r a , l a s u a v o l o n t à b e l l i g e r a n t e ‘ l ’ I t a l i a n o n s i p i e g h e r à , n o i s u q u e s t o t e r r e n o t e r r e m o i l p u n t o c o n t r o l ’ i d e o l o g i a ' . P e r c a r i t à v o g l i a m o d i r g l i e l o : s i c c o m e l ’ o b i e t t i v o d e l l a n e u t r a l i t à c l i m a t i c a è c o n s i d e r a t o u n o b i e t t i v o f o n d a m e n t a l e p e r q u e s t o P a e s e e p e r i l n o s t r o P i a n e t a , p e r l a v i t a d i t u t t i e t u t t e n o i , e n o n c e r t o d a n o i c a t t i v i d e l l ’ o p p o s i z i o n e c h e t r a m a n o c o n t r o i l s u o f o r m i d a b i l e g o v e r n o m a d a l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a m o n d i a l e , l ’ u n i c a i d e o l o g i a c h e c ’ è è l a v o s t r a . E l o s a c o m e s i c h i a m a ? N e g a z i o n i s m o " . L o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s i n t e r v e n e n d o n e l l ’ a u l a d i M o n t e c i t o r i o s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l l a p r e s i d e n t e d e l c o n s i g l i o M e l o n i . " I n v e s t i r e , a c c e l e r a r e s u l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a . D i q u e s t o c ’ è b i s o g n o , a n c h e e s o p r a t t u t t o - p r o s e g u e l ’ e s p o n e n t e d i A v s - p e r d i f e n d e r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l n o s t r o s i s t e m a d i i m p r e s e . M a c o m e f a t e v o i d e l l a d e s t r a a n o n c a p i r e c h e r i n v i a r e , r i n v i a r e e r i n v i a r e , s i g n i f i c a r e n d e r e o b s o l e s c e n t i l e n o s t r e c a t e n e p r o d u t t i v e , c o n d a n n a r e a l l a d i s o c c u p a z i o n e m i l i o n i d i l a v o r a t o r i . C e r t o s e r v e c o r a g g i o p e r t r o v a r e l e r i s o r s e n e c e s s a r i e p e r l a t r a n s i z i o n e , s e r v e a n d a r l e a p r e n d e r e d o v e c i s o n o : t a s s a n d o l e g r a n d i r i c c h e z z e , i n t e r v e n e n d o s u i g i g a n t e s c h i e x t r a p r o f i t t i p e r n o n f a r e p a g a r e s e m p r e a i p i ù d e b o l i . M a c o m e a l s o l i t o - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - n o n c ’ è n e s s u n s e g n a l e i n q u e s t a d i r e z i o n e " .