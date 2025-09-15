R o m a , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " G i u s t o c h e M e l o n i d i c a n o a l l a v i o l e n z a v e r b a l e e a l l e i n t i m i d a z i o n i c o n t r o g l i a v v e r s a r i p o l i t i c i . D i s p i a c e p e r ò c h e l o d i c a s o l o a d e s s o , d o p o e s s e r e r e s t a t a i n s i l e n z i o p e r a n n i i n c u i l a s u a p a r t e p o l i t i c a e i s u o i a l l e a t i h a n n o r i e m p i t o i l d i b a t t i t o p u b b l i c o d i o d i o e v i o l e n z a v e r b a l e p e r g u a d a g n a r e c o n s e n s o e l e t t o r a l e , s f r u t t a n d o l e p a u r e d e l l e g e n t e , m e n t e n d o e r a g g i r a n d o l ' o p i n i o n e p u b b l i c a , a i z z a n d o l e f o l l e s o c i a l c o n t r o i l n e m i c o d i t u r n o " . L o s c r i v e s u F a c e b o o k N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s . " C o m e d i m e n t i c a r e i l b l o c c o n a v a l e c h e d o v e v a a f f o n d a r e l e b a r c h e p i e n e d i p e r s o n e . O l e t a s s e d e f i n i t e " p i z z o d i S t a t o " . S a l v i n i c h e i m b r a c c i a i m i t r a e r i d e d i f r o n t e a l l e b a m b o l e i n f i a m m e - p r o s e g u e i l l e a d e r d i S I - c h e r a p p r e s e n t a n o e s p o n e n t i p o l i t i c i . L a g i o v a n i l e d i F d I c h e i n n e g g i a a l n a z i f a s c i s m o . L ' a s s a l t o d e i n e o f a s c i s t i a l l a s e d e d e l l a C g i l . O d a u l t i m o i l s i n d a c o d i T e r n i c h e m i n a c c i a p u b b l i c a m e n t e c i t t a d i n i e p a r l a m e n t a r i d e l l ' o p p o s i z i o n e . G i u s t o p e r f a r e q u a l c h e e s e m p i o s u c e n t i n a i a d i c a s i " . " E t e n t a r e d i a t t r i b u i r e u n a t r a g e d i a o l t r e o c e a n o a l l e f o r z e d ' o p p o s i z i o n e q u i i n I t a l i a è f a l s o , m e s c h i n o e i p o c r i t a . S e m b r a p i u t t o s t o u n a s c u s a p e r i n d i c a r e , a n c o r a u n a v o l t a , u n n e m i c o p u b b l i c o e n o n d o v e r c o s ì p a r l a r e d e i p r o b l e m i d e l P a e s e , c h e d a g l i s t i p e n d i a l l a s a n i t à a l c o l l a s s o , s t a n n o m e t t e n d o i n g i n o c c h i o g l i i t a l i a n i . P e r c h é i l n o a l l a v i o l e n z a v e r b a l e e a l l e i n t i m i d a z i o n i d e v e v a l e r e a n c h e q u a n d o s e r v o n o a d i f f o n d e r e b u g i e p e r c a r p i r e i l c o n s e n s o e a r r i v a r e a g o v e r n a r e i l P a e s e . L o r i c o r d i n o b e n e M e l o n i e t u t t i c o l o r o c h e - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - h a n n o g u a d a g n a t o p e r a n n i s u d i s c o r s i d i o d i o e v i o l e n z a " .