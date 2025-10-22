R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P a s s a t e l e o r e a d a t t a c c a r e l e o p p o s i z i o n i p e r l e s c e l t e d e l p r e c e d e n t e g o v e r n o . M a c ' e r a n o d u e p a r t i t i s u t r e d e l l ' a t t u a l e g o v e r n o i n q u e l l o p r e c e d e n t e . R i c o r d o F o r z a I t a l i a e L e g a c o n G i o r g e t t i c h e h a s e m p r e c o n d i v i s o o g n i s c e l t a s e n z a f i a t a r e e o g g i a t t a c c a n d o a n c o r a u n a v o l t a q u e l l e s c e l t e " , l a p r e m i e r M e l o n i " a t t a c c a n d o a n c o r a u n a v o l t a o g g i q u e l l e s c e l t e , a t t a c c a i s u o i a l l e a t i d i g o v e r n o " . L o d i c e D a r i o F r a n c e s c h i n i a l S e n a t o i n a u l a p e r l e c o m u n i c a z i o n i d e l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i i n v i s t a d e l c o n s i g l i o e u r o p e o