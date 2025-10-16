R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ S o l i d a r i e t à a G i o r g i a M e l o n i , v i t t i m a d i u n a t t a c c o s e s s i s t a d a p a r t e d e l s e g r e t a r i o d e l l a C g i l M a u r i z i o L a n d i n i . S o n o t a l m e n t e a c c e c a t i d a l l ’ o d i o e d a l r a n c o r e c h e o r m a i n o n s i c o n t r o l l a n o p i ù . Q u e l l e d i L a n d i n i s o n o p a r o l e v e r g o g n o s e , c h e m e r i t a n o l a n e t t a c o n d a n n a d a p a r t e d i t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e , a p a r t i r e d a l l a s i n i s t r a c o s ì a b i t u a t a a f a r c i l a m o r a l e a d o g n i s o f f i o d i v e n t o . A v a n t i , p r e s i d e n t e M e l o n i : l ’ I t a l i a p e r b e n e è c o n t e ” . C o s ì s u i s u o i s o c i a l i l c a p o d e l e g a z i o n e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a - E c r a l P a r l a m e n t o e u r o p e o C a r l o F i d a n z a .