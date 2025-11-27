R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ E s p r i m o l a m i a s o l i d a r i e t à e q u e l l a d e l l a d e l e g a z i o n e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l P a r l a m e n t o e u r o p e o a l m i n i s t r o d e l T u r i s m o D a n i e l a S a n t a n c h è p e r l e i g n o b i l i p a r o l e d i o d i o r i c e v u t e s u i c a n a l i s o c i a l ” . C o s ì i n u n a n o t a i l c a p o d e l e g a z i o n e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a - E c r a l P a r l a m e n t o e u r o p e o C a r l o F i d a n z a . “ T a l i e p i s o d i d i o d i o d e v o n o e s s e r e c o n d a n n a t i c o n f e r m e z z a . S i a m o s i c u r i c h e i l m i n i s t r o S a n t a n c h è n o n s i l a s c e r à i n t i m i d i r e e p r o s e g u i r à a s v o l g e r e i l s u o i m p o r t a n t e r u o l o ” , c o n c l u d e .