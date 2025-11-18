R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a l i b e r t à d i s t a m p a è s a c r a e v a d i f e s a s e m p r e n o n p u ò e s s e r e s v i l i t a a s l o g a n v u o t o d a s v e n t o l a r e a l l ’ o c c o r r e n z a . M a u r i z i o B e l p i e t r o è u n g i o r n a l i s t a s e r i o , a t t e n d i b i l e e r i g o r o s o . L e a c c u s e r i v o l t e d a l P d a l d i r e t t o r e d e L a V e r i t à s o n o g r a v i s s i m e . D i f a t t o i l P a r t i t o d e m o c r a t i c o i n v o c a i l b a v a g l i o c o n t r o g i o r n a l i s t i n o n a l l i n e a t i c h e i n f a s t i d i s c o n o l a n a r r a z i o n e s e c o n d o l a q u a l e i ‘ d u r i e p u r i ’ s t a n n o s o l o a s i n i s t r a . M a l a m a s c h e r a è c a d u t a d a t e m p o . I l g i o r n a l i s m o v a d i f e s o s e m p r e n o n q u a n d o f a c o m o d o a l l e l o r o r i c o s t r u z i o n i . D a p a r t e n o s t r a p i e n a s o l i d a r i e t à a l d i r e t t o r e B e l p i e t r o ” . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a G r a z i a D i M a g g i o .