R o m a , 2 0 o t t ( A d n k r o n o s ) - " S u i d a z i a m e r i c a n i G i o r g i a M e l o n i d e v e d i r e a l p a e s e d a c h e p a r t e s t a , s e s t a c o n l ’ U n i o n e E u r o p e a o c o n c h i l a v o r a p e r d i v i d e r l a . L e n o t i z i e d e i p r e s u n t i c o n t a t t i d i r e t t i t r a G i o r g i a M e l o n i e D o n a l d T r u m p p e r a c c o r d i s e p a r a t i e a l t e r n a t i v i a l l ’ U E t r a I t a l i a e S t a t i U n i t i s o n o g r a v i s s i m e " . L o d i c e i l c a p o g r u p p o d e l l ’ A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a P e p p e D e C r i s t o f a r o , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o M i s t o d i p a l a z z o M a d a m a . " I l g o v e r n o d e i s o v r a n i s t i è i n g i n o c c h i a t o a l P r e s i d e n t e U s a . F a n n o i p a t r i o t i e p o i l a v o r a n o p e r s p a c c a r e l ’ U n i o n e E u r o p e a f a c e n d o u n g r a n d i s s i m o f a v o r e a T r u m p . C o n M e l o n i a l g o v e r n o , l ’ I t a l i a è d i v e n t a t o u n p a e s e s u d d i t o d e g l i S t a t i U n i t i d ’ A m e r i c a . L a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e v e c h i a r i r e i n P a r l a m e n t o , n o n b a s t a i l s o l i t o v i d e o s u i s o c i a l " , a g g i u n g e .