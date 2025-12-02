R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I o d i c o q u e l l o c h e h o g i à d e t t o p u b b l i c a m e n t e l ' u l t i m a v o l t a c h e l e i è v e n u t a i n P a r l a m e n t o a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . G l i h o c o n s e g n a t o u n l i b r e t t o d i 3 5 p a g i n e c h e s i n t e t i z z a " l e t a s s e d e l g o v e r n o M e l o n i . " C i s o n o t r e a n n i d i t a s s e e l o r o h a n n o p r e s o v o t i d i c e n d o c h e a v r e b b e r o t a g l i a t o l e t a s s e , d i c e n d o c h e a v r e b b e r o a s s o l u t a m e n t e a u m e n t a t o l e m i n i m e e d i c e n d o c h e a v r e b b e r o c o n t r a s t a t o i f l u s s i m i g r a t o r i e n o n a v r e b b e r o f a t t o s b a r c a r e p i ù n e s s u n o . I l r i s u l t a t o è c h e i l b l o c c o n a v a l e è s a l t a t o e c i s o n o p i ù d i 3 0 0 . 0 0 0 s b a r c h i " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a D i M a r t e d ì s u L a 7 . I l b l o c c o n a v a l e " n o n l o a v r e i m a s i a s s o l u t a m e n t e f a t t o . È u n a c o s a f a r l o c c a c h e l o r o n o n h a n n o n e p p u r e p r o v a t o a d a t t u a r e p e r c h é è i n a t t u a b i l e " . M e l o n i d i c e v a c h e " 5 7 0 m i l a m i g r a n t i e r a u n ' i n v a s i o n e , a d e s s o i n v e c e l e i v u o l e r e g o l a r i z z a r e 5 0 0 m i l a n u o v i i m m i g r a n t i p e r c h é d i c e c h e n e a b b i a m o b i s o g n o . M a l a r e a l t à g u a r d i c h e s u q u e s t o f r o n t e , c o m e s u l f r o n t e d e l l a s i c u r e z z a , s t a n n o a c c u m u l a n d o f a l l i m e n t i " .