R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " U n a n u o v a b a t o s t a s i a b b a t t e s u l l e f a m i g l i e i t a l i a n e : q u e s t ’ a n n o d o v r a n n o s p e n d e r e i n m e d i a 6 7 0 e u r o i n p i ù p e r s p e s e v a r i e e c o s t i a g g i u n t i v i , s e n z a c o n t a r e l a m a g g i o r e d i f f i c o l t à d i a c c e d e r e a i m u t u i c o m e r i f e r i s c e o g g i i l S o l e 2 4 O r e " . L o s c r i v e G i u s e p p e C o n t e s u i s o c i a l . " N o n p o s s i a m o p e r m e t t e r c i c h e i n P a r l a m e n t o a r r i v i n o s o l o t a n t i n u o v i p r o g r a m m i d i R i a r m o m e n t r e i l g o v e r n o r i m a n e i m m o b i l e s u l c a r o v i t a : c a r r e l l o t r i c o l o r e b o c c i a t o e a c c a n t o n a t o , d e c r e t o b o l l e t t e a t t e s o d a m e s i , P i a n o c a s a s p a r i t o m e n t r e s i t a g l i a n o a g e v o l a z i o n i a i g i o v a n i , t a n t i n o a l l e n o s t r e p r o p o s t e , d a l s a l a r i o m i n i m o a l l ’ e s t e n s i o n e d e l l a n o t a x a r e a m e n t r e s i b u t t a n o s o l d i p e r c e n t r i f e r m i i n A l b a n i a . S e n o n v o g l i o n o f a r s i u n g i r o t r a i c i t t a d i n i a l m e n o l e g g a n o i d a t i a l l a r m a n t i s u i g i o r n a l i " . " C o m e r i p o r t a L a S t a m p a a u m e n t a n o 1 5 v o c i d i s p e s a f r a a c c i s e , p e d a g g i , t e l e f o n i a , a s s i c u r a z i o n i e a l t r o p e r f a m i g l i e g i à f i a c c a t e d a c a r o e n e r g i a , a u m e n t o d e l l a s p e s a a l i m e n t a r e , a s i l i n i d o c h e , c o n d i f f e r e n z e t e r r i t o r i a l i , i n m e d i a a r r i v a n o a c o s t a r e 2 9 3 e u r o a l m e s e a c h i h a u n I s e e d i 1 5 m i l a e u r o . B a s t a c o n l a p r o p a g a n d a d e i r e c o r d e d e l ' v a t u t t o b e n e ' : s i a m o e n t r a t i n e l q u a r t o a n n o d i G o v e r n o , q u a n d o p e n s a n o d i f a r e q u a l c o s a ? " .