R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " M e l o n i i n s i s t e m o l t o , a p a r o l e e n e i p o s t s o c i a l , s u l l ' o r g o g l i o n a z i o n a l e , s u l l ' o n o r e d e l l a d i v i s a d i c h i s v o l g e u n s e r v i z i o p e r t u t t i n o i . B e n e . E p o i ? N e l l e s c o r s e o r e h a i n c o n t r a t o i l v i c e p r e s i d e n t e U s a J . D . V a n c e . E r a l a p r i m a v o l t a c h e t o r n a v a a c o n f r o n t a r s i c o n i v e r t i c i d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e s t a t u n i t e n s e d o p o l e g r a v i e p e s a n t i a c c u s e , d u e s e t t i m a n e f a , d e l P r e s i d e n t e T r u m p c h e h a n n o s v i l i t o i l l a v o r o e i l s a c r i f i c i o d e i n o s t r i s o l d a t i c a d u t i i n A f g h a n i s t a n " . L o s c r i v e G i u s e p p e C o n t e s u i s o c i a l . " A l l o r a l a P r e m i e r r u p p e u n i m b a r a z z a t o s i l e n z i o d i c h i a r a n d o s i i n d i g n a t a . A n c h e i l m i n i s t r o T a j a n i s i a s s o c i ò e i l m i n i s t r o C r o s e t t o i n v i ò u n a l e t t e r a f o r m a l e d i p r o t e s t a a l s u o o m o l o g o U s a . D a l l ' i n c o n t r o M e l o n i - V a n c e - c o n t i n u a i l l e a d e r d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e - c i a s p e t t a v a m o r i c h i e s t e d i s c u s e p u b b l i c h e , v e e m e n t i c o n t e s t a z i o n i d a p a r t e d e l l a n o s t r a P r e m i e r . N e l l e d i c h i a r a z i o n i e n e i c o m u n i c a t i u f f i c i a l i n o n t r o v i a m o n u l l a d i t u t t o c i ò . M e l o n i h a p r e f e r i t o f a r e s c e n a m u t a ? A b b i a m o s o l o n o t i z i e e i m m a g i n i d i t a n t i a b b r a c c i e s o r r i s i " . " R i c o r d o c h e T r u m p s i è d i f a t t o s c u s a t o c o n i l R e g n o U n i t o f a c e n d o r e t r o m a r c i a p e r l e s t e s s e a f f e r m a z i o n i s u l l ' A f g h a n i s t a n . C o n n o i n o . S e c o n d o v o i p e r c h é ? S e m p r e r i m a n e n d o a l l ’ o n o r e d e l l e n o s t r e d i v i s e . I n C i s g i o r d a n i a n e i g i o r n i s c o r s i d u e n o s t r i c a r a b i n i e r i s o n o s t a t i f a t t i ' i n g i n o c c h i a r e ' d a u n s o l d a t o i s r a e l i a n o e t e n u t i s o t t o t i r o . U n P r e m i e r n o r m a l e n o n a v r e b b e p e n s a t o c h e N e t a n y a h u è u n s u o a m i c o . A n c h e i n q u e s t o c a s o , a v r e b b e f a t t o f e r r o e f u o c o p e r a v e r e s c u s e u f f i c i a l i e s a l v a r e l ’ o n o r e d e l l a n o s t r a d i v i s a , d e l l a n o s t r a b a n d i e r a " .