R o m a , 1 0 f e b ( A d n k r o n o s ) - " M a l e i s i r e n d e c o n t o c h e i n v e c e d i c o m m e n t a r e i d a t i s u l l ' e s p l o s i o n e d e l l a c a s s a i n t e g r a z i o n e o s u l l ' i n c h i e s t a d i M i l a n o s u G l o v o , G i o r g i a M e l o n i p a r l a d i A n d r e a P u c c i a S a n r e m o ? " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a l l a S t a m p a , p r o s e g u e n d o : " H a r i n u n c i a t o d a t e m p o a r i s o l v e r e i p r o b l e m i d e l p a e s e e a f a r e l a P r e s i d e n t e d i t u t t i . O r m a i h a a b b r a c c i a t o l a l o g i c a f a z i o s a d e l ' c o n m e o c o n t r o d i m e ' . L o s c r i v a c h e è u n m o d o d i f a r e i l p r e m i e r o - s c e - n o " . " M a d a v v e r o l a p o l i t i c a v u o l e p e r d e r e t e m p o a d i s c u t e r e s u l c o m i c o c h e a n d r à a S a n r e m o ? L a v e r i t à è c h e s i a m o d i f r o n t e a u n o s c h e m a c o n s o l i d a t o : q u e s t o è u n o s t r u m e n t o d i d i s t r a z i o n e d i m a s s a p e r e v i t a r e d i a f f r o n t a r e i p r o b l e m i r e a l i d e l P a e s e , s e m p r e p i ù g r a v i . E a n c h e p e r s v i c o l a r e r i s p e t t o a l l a f i g u r a c c i a d e l g i o r n o p r i m a i n R a i " , d i c e a n c o r a i l l e a d e r d e l M 5 s . " L a p r o p a g a n d a n o n è b a n a l e : d i f r o n t e a l l a c r e s c e n t e d e l u s i o n e n e l P a e s e p e r l e p r o m e s s e t r a d i t e , p o l a r i z z a n o l o s c o n t r o , s e r r a n o i p r o p r i r a n g h i c e r c a n d o q u o t i d i a n a m e n t e n e m i c i d a s b e r t u c c i a r e e d e n i g r a r e . Q u e s t o è p o s s i b i l e g r a z i e a l c o n t r o l l o d i r e t t o e i n d i r e t t o d i b u o n a p a r t e d e l s i s t e m a m e d i a t i c o " , a g g i u n g e C o n t e .