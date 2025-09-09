R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l g o v e r n o M e l o n i f a a s s i s t e n z i a l i s m o m a p e r i p o t e r i f o r t i : o m a g g i a l e b a n c h e , l e i m p r e s e a s s i c u r a t i v e , i s i g n o r i d e l l a g u e r r a e n o n p e n s a a i c i t t a d i n i c h e s o n o i n d i f f i c o l t à , n o n h a n n o u n s a l a r i o m i n i m o , n o n h a n n o n e s s u n a s o l u z i o n e d i f r o n t e a l c a r o v i t a . I l c e t o m e d i o è i m p o v e r i t o e a n c h e l e i m p r e s e s o n o i n g r a n d i d i f f i c o l t à , a l l e p r e s e c o l c a r o b o l l e t t e e a l l e p r e s e c o i d a z i " . C o s ì G i u s e p p e C o n t e a m a r g i n e d i u n a i n i z i a t i v a e l e t t o r a l e n e l l e M a r c h e a S a n B e n e d e t t o d e l T r o n t o .