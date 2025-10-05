R o m a , 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P r o m e t t e v a f a l s a m e n t e u n ' b l o c c o n a v a l e s u b i t o ' i n v e c e g l i s b a r c h i d i m i g r a n t i a u m e n t a n o r i s p e t t o a l l ' a n n o s c o r s o , a n c h e n e l m e s e d i s e t t e m b r e . E i l b l o c c o n a v a l e i l l e g a l e l o h a f a t t o I s r a e l e c o n t r o g l i i t a l i a n i d e l l a F l o t i l l a a G a z a , s e n z a u n a m e z z a c o n d a n n a d i M e l o n i a I s r a e l e " . L o s c r i v e G i u s e p p e C o n t e s u i s o c i a l . " G a r a n t i v a c h e a v r e b b e f a t t o d a p o n t e c o n T r u m p p e r t u t e l a r e g l i i n t e r e s s i d e l l ' I t a l i a , i n v e c e s u i d a z i a b b i a m o p r e s o u n a b a t o s t a c o n u n 1 5 % a c a r i c o d i i m p r e s e e l a v o r a t o r i e o r a a n c h e i l r i s c h i o d i d a z i a l 1 0 7 % s u l l a p a s t a i t a l i a n a . M e l o n i f a r e b b e m e g l i o a f a r e m e n o p r o p a g a n d a p e r s é e a l a v o r a r e d i p i ù a d i f e s a d e g l i i t a l i a n i e d e i l o r o i n t e r e s s i " .