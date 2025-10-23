R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a s t a b i l i t à d e l G o v e r n o c o n s e n t e a n c h e d i g u a r d a r e a l l ' o r i z z o n t e , d i n o n f a r e m a n o v r e e l e t t o r a l i . Q u e s t o è i l g r a n d e v a n t a g g i o , t i c o n s e n t e d i a v e r e u n p r o g e t t o e d i p o r t a r l o a v a n t i p e r 5 a n n i . A l t r i m e n t i c o n i g o v e r n i c h e d u r a v a n o 1 2 m e s i o g n i m a n o v r a e r a u n a m a n o v r a e l e t t o r a l e . E i l c o n t o l ' a b b i a m o v i s t o : d e b i t o p u b b l i c o a l l e s t e l l e , c o n t i p u b b l i c i d i s s e s t a t i , d e f i c i t f u o r i c o n t r o l l o , s p r e a d " . C o s ì i l m i n i s t r o p e r i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o L u c a C i r i a n i , a m a r g i n e d i u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a m e r a s u l l a r i f o r m a d e l l o S t a t u t o d e l T r e n t i n o - A l t o A d i g e . " C r e d o c h e t u t t o q u e l l o c h e a b b i a m o r a g g i u n t o è f r u t t o d i u n a s e r i e t à c h e c i è s t a t a r i c o n o s c i u t a a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e " . " E r a v a m o c o n s i d e r a t i g l i u l t i m i d e l l a c l a s s e i n E u r o p a , a d e s s o c i s o n o n a z i o n i c h e s o r r i d e v a n o d i n o i c h e s t a n n o m o l t o p e g g i o " , c o n c l u d e .