R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a s t a b i l i t à è u n g r a n d e , g r a n d e v a l o r e . S e s i c o n s i d e r a u n o s c e n a r i o d i g u e r r a , d i c r i s i , l a F r a n c i a i n c r i s i , l a G e r m a n i a i n c r i s i , i l g o v e r n o i n g l e s e s t e s s o v i v e n d o i m o m e n t i m o l t o , m o l t o d i f f i c i l i , l ' I t a l i a è l ' u n i c o p a e s e s t a b i l e e a f f i d a b i l e d ' E u r o p a . Q u e s t o è u n g r a n d e , g r a n d e v a n t a g g i o a n c h e i n t e r m i n i e c o n o m i c i p e r c h é s i g n i f i c a p i ù i n v e s t i m e n t i , s i g n i f i c a c h e l o s p r e a d d i m i n u i s c e , s i g n i f i c a c h e l e a g e n z i e d i r a t i n g c r e d o n o n e l l ' I t a l i a . Q u e s t a è u n a c o s a c h e n o n e r a m a i a v v e n u t a " . d i c e i l m i n i s t r o p e r i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o , L u c a C i r i a n i , a d A g o r à