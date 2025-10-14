R o m a , 1 4 o t t ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i è c o n v o c a t o o g g i , m a r t e d ì 1 4 o t t o b r e 2 0 2 5 , a l l e 1 5 . 3 0 a p a l a z z o C h i g i . L o r e n d e n o t o p a l a z z o C h i g i . A l l ' O d g d e l l a r i u n i o n e c i s o n o l o s c h e m a d e l D l ' M i s u r e u r g e n t i i n m a t e r i a e c o n o m i c a ' , l ' i l l u s t r a z i o n e d e l l e l i n e e d e l l o s c h e m a d i D d l s u l B i l a n c i o d i p r e v i s i o n e d e l l o S t a t o p e r l ’ a n n o f i n a n z i a r i o 2 0 2 6 e d i b i l a n c i o p l u r i e n n a l e p e r i l t r i e n n i o 2 0 2 6 - 2 0 2 8 e i l D o c u m e n t o p r o g r a m m a t i c o d i b i l a n c i o 2 0 2 6 ( i n f o r m a t i v a ) .