R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " G l i i n s u l t i d i L a n d i n i c o n t r o l a p r e m i e r M e l o n i s o n o v e r g o g n o s i . D e l r e s t o , c o s a c i s i p u ò a s p e t t a r e d a c h i , i n v e c e d i d i f e n d e r e i l a v o r a t o r i , p e n s a s o l o a c o s t r u i r s i u n a c a r r i e r a p o l i t i c a i n v i s t a d e l 2 0 2 7 " . C o s ì L a u r a C a s t e l l i , p r e s i d e n t e d i S u d c h i a m a N o r d , g i à v i c e m i n i s t r o d e l l ’ E c o n o m i a . " Q u a n d o h a a v u t o l ’ o c c a s i o n e d i s c h i e r a r s i d a v v e r o d a l l a p a r t e d e i l a v o r a t o r i , g l i h a v o l t a t o l e s p a l l e . U n e s e m p i o : d u r a n t e i l g o v e r n o C o n t e I I , m e n t r e s i d i s c u t e v a d e l s a l a r i o m i n i m o , f u p r o p r i o l u i a f a r e o s t r u z i o n i s m o p e r f a r s a l t a r e l a r i f o r m a " , c o n c l u d e .