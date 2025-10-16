R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N e l d e f i n i r e ‘ c o r t i g i a n a ’ l a p r e s i d e n t e M e l o n i , M a u r i z i o L a n d i n i n o n h a e s p r e s s o u n a c r i t i c a p o l i t i c a , h a o f f e s o u n a d o n n a e h a i n s u l t a t o l ’ i s t i t u z i o n e c h e M e l o n i r a p p r e s e n t a . L e p a r o l e p e s a n o , u s a r e t e r m i n i c h e r i c h i a m a n o s t e r e o t i p i d i s o t t o m i s s i o n e r i e n t r a n e l p i ù b e c e r o m a s c h i l i s m o . C i a s p e t t i a m o p a r o l e d i c o n d a n n a d a l l a s i n i s t r a , s a r e b b e i l m i n i m o . Q u a n t o a L a n d i n i , r i c o n o s c a l ’ e r r o r e e c h i e d a s c u s a : c o s ì s i f a q u a n d o s i s b a g l i a " . C o s ì M a r a C a r f a g n a , s e g r e t a r i o d i N o i M o d e r a t i .