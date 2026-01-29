R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " U n a d o n n a c h e u l t i m a m e n t e t r o v o m o l t o b e l l a ? I n q u e s t o m o m e n t o s e c o n d o m e è i n f o r m a G i o r g i a M e l o n i , l a t r o v o u n a b e l l a d o n n a . N o n s t o d i c e n d o c h e m i p i a c c i a o a l t r o , s i a c h i a r o , è i l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , l e h o f a t t o s o l o u n c o m p l i m e n t o ” . C a r l o C a l e n d a , o s p i t e d i U n G i o r n o d a P e c o r a , s u R a i R a d i o 1 , o g g i h a r i s p o s t o c o s ì a l l a d o m a n d a d e l c o n d u t t o r e G i o r g i o L a u r o , c h e g l i c h i e d e v a q u a l e f o s s e u n a d o n n a c h e a t t u a l m e n t e r i t i e n e m o l t o b e l l a .