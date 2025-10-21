R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l c o m p i m e n t o d i u n t r a g u a r d o c o m e q u e l l o a p p e n a r a g g i u n t o , o v v e r o c h e l ’ e s e c u t i v o g u i d a t o d a G i o r g i a M e l o n i e n t r i n e l l a s t o r i a c o m e u n o d e i t r e g o v e r n i p i ù l o n g e v i d e l l a R e p u b b l i c a , n o n è u n p r i m a t o f i n e a s e s t e s s o , m a i l s i m b o l o m i g l i o r e d i s t a b i l i t à , c o n t i n u i t à e r e s p o n s a b i l i t à . I n u n P a e s e c h e h a v i s t o , n e g l i u l t i m i d e c e n n i , c a m b i d i e s e c u t i v o f r e q u e n t i , p o t e r c o n t a r e s u u n g o v e r n o c h e r e s t a i n c a m p o , p o r t a a v a n t i i s u o i i m p e g n i e m a n t i e n e c o e r e n z a n e l l e s c e l t e è u n f a t t o r e d i f o r z a n o n s o l o p e r l ’ I t a l i a , m a p e r l a s u a c r e d i b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e " . C o s ì i n u n a n o t a i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a N i c o l a C a l a n d r i n i , p r e s i d e n t e d e l l a 5 a c o m m i s s i o n e B i l a n c i o . " Q u e s t o G o v e r n o h a s c e l t o u n p e r c o r s o p r a g m a t i c o e c o n c r e t o : n o n p r o m e t t e r e m i r a g g i , m a a g i r e . R i d u z i o n e d e l c a r i c o f i s c a l e s u l l a v o r o , r a f f o r z a m e n t o d e l l e f a m i g l i e , i n v e s t i m e n t i s u i n f r a s t r u t t u r e e i n n o v a z i o n e , t u t e l a d e l l e i m p r e s e e m a n t e n i m e n t o d e l l ’ e q u i l i b r i o d e i c o n t i . T r a q u e s t i , u n e l e m e n t o s i g n i f i c a t i v o : g r a z i e a l l a s t a b i l i t à p o l i t i c a n e i p r i m i d u e a n n i d e l l a l e g i s l a t u r a l ’ I t a l i a h a o t t e n u t o u n r i s p a r m i o d i c i r c a 1 1 m i l i a r d i d i e u r o s u g l i i n t e r e s s i d e l d e b i t o p u b b l i c o , r i s o r s e c h e t o r n a n o c o s ì d i s p o n i b i l i p e r l a c r e s c i t a , l ’ i n n o v a z i o n e , i l w e l f a r e . A i c r i t i c i c h e c o n t i n u a n o a m i s u r a r e o g n i a z i o n e c o n l a l e n t e d e l l a p o l e m i c a p o l i t i c a , r i s p o n d i a m o c o n i r i s u l t a t i : n o n s e r v e d e c l a m a r e l a s t a b i l i t à , b i s o g n a d i m o s t r a r l a c o l l a v o r o , c o n l e r i f o r m e , c o n i l r i s p e t t o d e l l e i s t i t u z i o n i e d e i c i t t a d i n i " , c o n c l u d e .