R o m a , 1 8 n o v ( A d n k r o n o s ) - " C h i e d i a m o a l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d i v e n i r e q u i e r e n d e r e c o n t o a l P a r l a m e n t o e a l P a e s e d e l l e p a r o l e d e l s u o c a p o g r u p p o " . L o h a d e t t o C h i a r a B r a g a , i n a u l a a l l a C a m e r a , s u l l e a f f e r m a z i o n i d i G a l e a z z o B i g n a m i s u l Q u i r i n a l e . " P a r o l e i n a c c e t t a b i l i , c h i e d i a m o a l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d i v e n i r e i n a u l a a d i r e a l P a r l a m e n t o s e l e c o n d i v i d e , s e è a c o n o s c e n z a d i c i r c o s t a n z e c h e p o s s a n o c o n f e r m a r l e " , h a d e t t o t r a l ' a l t r o l a c a p o g r u p p o d e l P d a l l a C a m e r a a g g i u n g e n d o : " C h i e d i a m o a l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d i p r e n d e r e l e d i s t a n z e d a u n a t t a c c o s e n z a p r e c e d e n t i a g l i o r g a n i d e l l o S t a t o " .