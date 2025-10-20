R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I n u n v i d e o m e s s a g g i o a l l a F o n d a z i o n e d e g l i i t a l o - a m e r i c a n i ‘ N i a f ’ i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p a f f e r m a c h e l ' I t a l i a s i a c c i n g e r e b b e a n e g o z i a r e d i r e t t a m e n t e c o n g l i S t a t i U n i t i s u i d a z i e c h e i l n o s t r o p a e s e s a r e b b e i n t e r e s s a t o a r i d i m e n s i o n a r e i l s u o s o s t e g n o a l l ' U c r a i n a . V i s t a l ’ i m p o r t a n z a e l a g r a v i t à d i t a l i a f f e r m a z i o n i è u r g e n t e c h e G i o r g i a M e l o n i c i d i c a s e q u a n t o d e t t o d a T r u m p c o r r i s p o n d e a l v e r o . S e r v o n o p a r o l e c h i a r e : i l g o v e r n o s m e n t i s c a q u e l l e p a r o l e e c h i a r i s c a , m a g a r i i n P a r l a m e n t o , d a c h e p a r t e s t a l ' I t a l i a . N o n s a r e b b e a c c e t t a b i l e c h e i l n o s t r o p a e s e s i i s o l a s s e a n c o r a d i p i ù i n E u r o p a . N e l c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e c ’ è b i s o g n o d i u n a U n i o n e E u r o p e a f o r t e e n o n d i p a e s i c h e , m a g a r i p e r l u c r a r e q u a l c h e s c o n t o e c o n o m i c o , a c c e t t a n o l a l e g g e d e l p i ù f o r t e ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a .