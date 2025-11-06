R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a r i c o n f e r m a d i S a l v a t o r e C a i a t a a l l a p r e s i d e n z a d e l l a c o m m i s s i o n e e c o n o m i c a d e l l ’ a s s e m b l e a p a r l a m e n t a r e d e l l ’ I n C E , a v v e n u t a a B e l g r a d o , r a p p r e s e n t a u n r i s u l t a t o d i g r a n d e r i l i e v o p e r i l P a r l a m e n t o i t a l i a n o . T a l e n o m i n a p r e m i a u n i m p e g n o c o n c r e t o , c o m p e t e n t e e c o s t a n t e , c h e i n q u e s t i a n n i h a c o n t r i b u i t o a v a l o r i z z a r e i l r u o l o d e l l ’ I t a l i a n e i p r o c e s s i d i c o o p e r a z i o n e e i n t e g r a z i o n e d e i B a l c a n i i n a m b i t o e u r o p e o " . C o s ì G a l e a z z o B i g n a m i , c a p o g r u p p o F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a . " L a s i g n i f i c a t i v a i n i z i a t i v a d e d i c a t a a l l a r i c o s t r u z i o n e d e l l ’ U c r a i n a , p r o m o s s a a M a t e r a l o s c o r s o f e b b r a i o , n e è u n a t e s t i m o n i a n z a e v i d e n t e : u n c o n t r i b u t o p r e z i o s o c h e h a d a t o p r e s t i g i o e a u t o r e v o l e z z a a l n o s t r o l a v o r o n e l l e s e d i i n t e r n a z i o n a l i . A n o m e d e l g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , r i v o l g o a S a l v a t o r e C a i a t a l e p i ù s e n t i t e c o n g r a t u l a z i o n i e g l i a u g u r o d i p r o s e g u i r e c o n l a s t e s s a v i s i o n e e d e t e r m i n a z i o n e l ’ i m p o r t a n t e r e s p o n s a b i l i t à a f f i d a t a g l i " , c o n c l u d e .