Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "A nome di tutti i deputati di Fratelli dItalia desidero esprimere solidarietà a Daniela Santanchè vittima dellennesimo leone da tastiera, che dietro lanonimato ha dato sfogo a un intollerabile odio social. Bene limmediato intervento della Digos e mi auguro che il responsabile sia prontamente individuato e punito". Così il capogruppo di Fratelli dItalia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami. "Episodi come questi vanno combattuti con fermezza. Sono certo che Daniela Santanchè continuerà a svolgere il suo importante ruolo con lo stesso impegno e professionalità che ha messo finora, e che ha consentito al turismo italiano di cogliere importanti risultati e successi", conclude.