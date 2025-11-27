R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A n o m e d i t u t t i i d e p u t a t i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a d e s i d e r o e s p r i m e r e s o l i d a r i e t à a D a n i e l a S a n t a n c h è v i t t i m a d e l l ’ e n n e s i m o l e o n e d a t a s t i e r a , c h e d i e t r o l ’ a n o n i m a t o h a d a t o s f o g o a u n i n t o l l e r a b i l e o d i o s o c i a l . B e n e l ’ i m m e d i a t o i n t e r v e n t o d e l l a D i g o s e m i a u g u r o c h e i l r e s p o n s a b i l e s i a p r o n t a m e n t e i n d i v i d u a t o e p u n i t o " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , G a l e a z z o B i g n a m i . " E p i s o d i c o m e q u e s t i v a n n o c o m b a t t u t i c o n f e r m e z z a . S o n o c e r t o c h e D a n i e l a S a n t a n c h è c o n t i n u e r à a s v o l g e r e i l s u o i m p o r t a n t e r u o l o c o n l o s t e s s o i m p e g n o e p r o f e s s i o n a l i t à c h e h a m e s s o f i n o r a , e c h e h a c o n s e n t i t o a l t u r i s m o i t a l i a n o d i c o g l i e r e i m p o r t a n t i r i s u l t a t i e s u c c e s s i " , c o n c l u d e .