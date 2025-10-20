R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A d u e g i o r n i d a l t r a g u a r d o d e l t e r z o a n n o , i l G o v e r n o M e l o n i d i v e n t a i l t e r z o p i ù l o n g e v o d e l l a R e p u b b l i c a . U n a s t a b i l i t à c h e c i h a p e r m e s s o d i r a g g i u n g e r e r i s u l t a t i c h e n o n s i v e d e v a n o d a n n i : d a l c a l o d e l l o s p r e a d a l l e s e i p r o m o z i o n i c o n s e c u t i v e d e l l e a g e n z i e d i r a t i n g , f i n o a i r e c o r d p e r l e a s t e d e i t i t o l i d i S t a t o . Q u e s t i i n d i c a t o r i e c o n o m i c i s o n o s i n t o m o d i u n p a e s e c h e h a i n v e r t i t o l a r o t t a e d e n t r o l a p r o s s i m a p r i m a v e r a p o t r e b b e u s c i r e d a l l a p r o c e d u r a d i d e f i c i t e c c e s s i v o . U n s e g n a l e c h e g e n e r a f i d u c i a e c r e d i b i l i t à , c o s ì c o m e q u e l l a r a g g i u n t a a l i v e l l o g e o p o l i t i c o e c h e h a p o r t a t o l ’ I t a l i a a e s s e r e p r o t a g o n i s t a p e r l e t r a t t a t i v e d i p a c e e r i c o s t r u z i o n e i n M e d i o O r i e n t e " . C o s ì l a s e n a t r i c e M i c h a e l a B i a n c o f i o r e , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o C i v i c i d ’ I t a l i a , N m , U d c , M a i e . " U n e s e c u t i v o , i l p r i m o g u i d a t o d a u n a d o n n a , s e m p r e b e n e r i c o r d a r l o , c h e h a a p p e n a a p p r o v a t o l a q u a r t a m a n o v r a f i n a n z i a r i a i n s o s t e g n o d e i l a v o r a t o r i , d e l l e i m p r e s e e d e l l e f a m i g l i e . L a s i n i s t r a d e l l i v o r e n e p r e n d a a t t o s e n z a l a n c i a r e a n a t e m i o f a r e t e r r o r i s m o p s i c o l o g i c o s u l p e r i c o l o p e r l a d e m o c r a z i a . Q u i l ’ u n i c o p e r i c o l o s a r e b b e r o l o r o a l g o v e r n o m a , f o r t u n a t a m e n t e p e r l ’ I t a l i a , n o n è c o s ì " , c o n c l u d e .