R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L e i m m a g i n i c h e a r r i v a n o d a i c o r t e i d i o g g i p e r i l ‘ n o M e l o n i d a y ’ , i n c u i s i c h i e d o n o l e d i m i s s i o n i d e l g o v e r n o e l e t t o d e m o c r a t i c a m e n t e d a i c i t t a d i n i i t a l i a n i , s o n o d e p r i m e n t i e d e p l o r e v o l i . È i n a c c e t t a b i l e c h e a l c u n i g r u p p i , c h e n o n c o n d i v i d o n o l e l i n e e p o l i t i c h e d e l G o v e r n o , r i c o r r a n o a f o r m e d i v i o l e n z a v e r b a l e e s i m b o l i c a , c o n m a n i f e s t a z i o n i c h e n o n r i s p e t t a n o l a v o l o n t à p o p o l a r e e s p r e s s a a l l e u r n e n e l 2 0 2 2 . I l r i s p e t t o p e r l a v o l o n t à p o p o l a r e è f o n d a m e n t a l e i n u n a d e m o c r a z i a . L e m a n i f e s t a z i o n i d i o d i o e i n t o l l e r a n z a v a n n o f e r m a m e n t e c o n d a n n a t e . I l c o n f r o n t o d e v e b a s a r s i s u a r g o m e n t a z i o n i c i v i l i , n o n s u a t t a c c h i g r a t u i t i ” . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a G i a n n i B e r r i n o , c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a i n c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a a P a l a z z o M a d a m a .