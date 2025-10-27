R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " E l l y S c h l e i n n o n s i s m e n t i s c e : d o p o a v e r i n f a n g a t o l ’ i m m a g i n e d e l l ’ I t a l i a d a v a n t i a l l ’ e s t e r o , p a r l a n d o d i ' d e m o c r a z i a a r i s c h i o ' q u a n d o g o v e r n a l a d e s t r a , o r a t o r n a n e l s a l o t t o d i F a z i o p e r r i l a n c i a r e a c c u s e p r e t e s t u o s e c o n t r o G i o r g i a M e l o n i . L a l e a d e r d e l P d p a r l a d i u n a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o c h e ' a t t a c c a p i ù d i q u a n t o g o v e r n i ' , i g n o r a n d o c o m p l e t a m e n t e l a r e a l t à d e i f a t t i . D i f r o n t e a u n e s e c u t i v o c h e o g n i g i o r n o g u a d a g n a c r e d i b i l i t à i n E u r o p a e l a v o r a c o n c r e t a m e n t e p e r r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e d e g l i i t a l i a n i , l a s e g r e t a r i a d e l P d s i r i f u g i a n e i s o l i t i s l o g a n p r i v i d i s i g n i f i c a t o e n e l l a p r o p a g a n d a " . C o s ì i l s e n a t o r e M i c h e l e B a r c a i u o l o , c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a i n c o m m i s s i o n e E s t e r i e D i f e s a . " M e n t r e S c h l e i n s i r i f u g i a n e i s o n d a g g i e n e i t a l k s h o w , i l G o v e r n o l a v o r a c o n s e r i e t à : l a l e g g e d i b i l a n c i o p r e v e d e i n t e r v e n t i m i r a t i p e r d i f e n d e r e i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o , s o s t e n e r e f a m i g l i e e i m p r e s e , r a f f o r z a r e i l l a v o r o a u t o n o m o , v a l o r i z z a r e i l p u b b l i c o i m p i e g o e i n v e s t i r e , a n c o r a u n a v o l t a , s u l l a s a n i t à . D i f r o n t e a l l a m a c c h i n a d e l f a n g o d e l l a s i n i s t r a , q u e s t o e s e c u t i v o r i s p o n d e c o n r e s p o n s a b i l i t à , s c e l t e e v i s i o n e . S e i l P d h a d e c i s o d i r i d u r s i a u n o s l o g a n a m b u l a n t e , s a r à i l t e m p o e i l g i u d i z i o d e g l i i t a l i a n i a m i s u r a r e l a d i f f e r e n z a t r a c h i g o v e r n a e c h i c e r c a v i s i b i l i t à a o g n i c o s t o " , c o n c l u d e .