T o r i n o , 2 9 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - “ I l d i a l o g o p u b b l i c o - p r i v a t o e ’ u n o d e g l i a s s e t p i ù i m p o r t a n t i p e r c h e ’ c a p i t a l e p r i v a t o è f o n d a m e n t a l e p e r f i n a n z i a r e l a c r e s c i t a , m a p e r l ' e n t i t à d e g l i i n v e s t i m e n t i c h e s o n o n e c e s s a r i d a u n p u n t o d i v i s t a t e c n o l o g i c o e i n f r a s t r u t t u r a l e , l a p a r t e p u b b l i c a è a l t r e t t a n t o i m p o r t a n t e ” . C o s i ’ i l p r e s i d e n t e d i C a s s a D e p o s i t i e P r e s t i t i , G i o v a n n i G o r n o T e m p i n i , c h e a T o r i n o p e r u n a n u o v a t a p p a d e l r o a d s h o w c o n C o n f i n d u s t r i a p e r i l l u s t r a r e l e i n i z i a t i v e a s o s t e g n o d e l l o s v i l u p p o d e l l e i m p r e s e d e l t e r r i t o r i o h a a g g i u n t o : “ b i s o g n a c h e i d u e l a t i s i p a r l i n o , l a v o r i n o b e n e , i l P n r r è e s a t t a m e n t e u n e s e m p i o v i r t u o s o i n q u e s t o s e n s o , c o s ì c o m e l o è s t a t o N e x t G e n e r a t i o n E u e q u i n d i l a C a s s a è i m p o r t a n t e p r o p r i o i n q u e s t o c o n t e s t o ” , h a d e t t o a n c o r a i l p r e s i d e n t e d i C d p .