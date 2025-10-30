R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C e l e b r a r e i l r i s p a r m i o p o s t a l e n o n s i g n i f i c a s o l o g u a r d a r e a u n p a s s a t o i m p o r t a n t e m a s i g n i f i c a r i c o n o s c e r e l a r e l a z i o n e d i f i d u c i a p r o f o n d a t r a C d p , P o s t e I t a l i a n e e i c i t t a d i n i . F i d u c i a e s p r e s s a a t t r a v e r s o s c e l t e c h e h a n n o f a t t o l a d i f f e r e n z a c o s t r u e n d o p a t r i m o n i o c o l l e t t i v o , t r a s f o r m a t o i n i n f r a s t r u t t u r e s e r v i z i e s v i l u p p o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d i C d p G i o v a n n i G o r n o T e m p i n i , i n t e r v e n e n d o i n a p e r t u r a d e l l ’ e v e n t o p e r i 1 5 0 a n n i d i R i s p a r m i o P o s t a l e i n c o r s o o g g i a R o m a . " C d p è s t a t a s e m p r e c u s t o d e d i q u e s t o r i s p a r m i o e l o t r a s f o r m a c o n c r e s c i t a , r e s p o n s a b i l i t à , p r u d e n z a e v i s i o n e ” , h a a g g i u n t o .