R o m a , 5 a g o . ( A d n k r o n o s ) - L a C o s t a V e s u v i a n a s i p r e p a r a a r a g g i u n g e r e u n o d e i t r a g u a r d i a m b i e n t a l i p i ù a t t e s i d e g l i u l t i m i d e c e n n i . H a n n o p r e s o i l v i a q u e s t a m a t t i n a a T o r r e A n n u n z i a t a , n e l l ’ a r e a d i c a n t i e r e a l l e s t i t a i n v i a S o l f e r i n o , l e o p e r a z i o n i d i v a r o d e l l e c o n d o t t e s o t t o m a r i n e f u n z i o n a l i a l c o l l e t t a m e n t o d e i r e f l u i d i T o r r e d e l G r e c o a l d e p u r a t o r e d i F o c e S a r n o . U n ’ o p e r a s t r a t e g i c a , c h e s e g n a u n p a s s o d e c i s i v o v e r s o l ’ e l i m i n a z i o n e d e g l i s c a r i c h i i n m a r e d i T o r r e d e l G r e c o e c h e c o n t r i b u i r à i n m a n i e r a i m p a t t a n t e a l d i s i n q u i n a m e n t o d e l G o l f o d i N a p o l i e a l r i l a n c i o d e i l i t o r a l i d i T o r r e d e l G r e c o e T o r r e A n n u n z i a t a . L ’ i n t e r v e n t o , f i n a n z i a t o d a l l a R e g i o n e C a m p a n i a c o n 3 5 m i l i o n i d i e u r o e d i c u i G o r i è s o g g e t t o a t t u a t o r e , r i e n t r a n e l p r o g r a m m a E n e r g i e p e r i l S a r n o . Q u e s t a m a t t i n a l a v i s i t a i n c a n t i e r e e l ’ a v v i o d e l l e a t t i v i t à d i v a r o i n s i e m e a l V i c e p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e C a m p a n i a , F u l v i o B o n a v i t a c o l a . P r e s e n t i a n c h e i l P r e s i d e n t e d e l l ’ E n t e I d r i c o C a m p a n o , L u c a M a s c o l o , l ’ A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i G o r i , V i t t o r i o C u c i n i e l l o , i l S i n d a c o d i T o r r e d e l G r e c o , L u i g i M e n n e l l a , l a V i c e s i n d a c a d i T o r r e A n n u n z i a t a , T a n i a S o r r e n t i n o , e l ’ A s s e s s o r e a l l a M o b i l i t à e I n f r a s t r u t t u r e u r b a n e d e l C o m u n e d i T o r r e A n n u n z i a t a , D a n i e l e C a r o t e n u t o . L ’ o b i e t t i v o è e l i m i n a r e g l i s c a r i c h i i n m a r e d i T o r r e d e l G r e c o g r a z i e a u n n u o v o c o l l e t t o r e f o g n a r i o l u n g o c o m p l e s s i v a m e n t e 8 , 8 c h i l o m e t r i . L ’ i n f r a s t r u t t u r a p e r m e t t e r à d i r a c c o g l i e r e e c o n v o g l i a r e i r e f l u i d i 1 0 0 . 0 0 0 a b i t a n t i , a t t r a v e r s o s i s t e m i d i t r a t t a m e n t o e s o l l e v a m e n t o , f i n o a l c o l l e t t o r e c o m p r e n s o r i a l e g i à a t t i v o a T o r r e A n n u n z i a t a , c h e r e c a p i t a a l l ’ i m p i a n t o d i d e p u r a z i o n e d i F o c e S a r n o . I l t r a c c i a t o s i c o m p o n e d i d u e t r a t t i p r i n c i p a l i : 5 , 2 k m d i c o n d o t t e s o t t o m a r i n e , c h e t r a s p o r t e r a n n o i r e f l u i d a l d e p u r a t o r e d i S a n G i u s e p p e a l l e P a l u d i a l n u o v o c o l l e t t o r e s u V i a l e E u r o p a ; 3 , 6 k m d i c o n d o t t e a g r a v i t à , c h e c o l l e g h e r a n n o i l d e p u r a t o r e d i V i l l a I n g l e s e a l c o l l e t t o r e i n g a l l e r i a d i T o r r e A n n u n z i a t a . T a l e u l t i m o t r a t t o d i c o l l e t t o r e , d i n o t e v o l e c o m p l e s s i t à i n g e g n e r i s t i c a , è s t a t o r e a l i z z a t o i n p a r t e c o n t e c n o l o g i a “ n o - d i g ” p e r a t t r a v e r s a r e , i n p i e n a s i c u r e z z a e n e l r i s p e t t o d e l t e r r i t o r i o , a r e e d e n s a m e n t e u r b a n i z z a t e , f e r r o v i e e t r a t t i c o n r o c c i a v u l c a n i c a . T r a l e o p e r e g i à c o m p l e t a t e r i e n t r a n o i 3 , 6 c h i l o m e t r i d i c o n d o t t e a g r a v i t à e i l n u o v o c o m p a r t o d i p r e t r a t t a m e n t o d e i r e f l u i p r e s s o i l d e p u r a t o r e d i S a n G i u s e p p e a l l e P a l u d i , c h e h a g i à p r o d o t t o u n n e t t o m i g l i o r a m e n t o n e l l a q u a l i t à d e l l e a c q u e t r a t t a t e e r e s t i t u i t e a l l ’ a m b i e n t e . L ’ i n t e r v e n t o p r e v e d e , i n f a t t i , l a r i c o n v e r s i o n e d e i d u e d e p u r a t o r i e s i s t e n t i i n i m p i a n t i d i p r e t r a t t a m e n t o e s o l l e v a m e n t o , d o t a t i d i s i s t e m i d i t e l e c o n t r o l l o e d i s p o s i t i v i p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l e a c q u e m e t e o r i c h e , p e r u n a g e s t i o n e p i ù e f f i c i e n t e e s i c u r a . S o n o s t a t e c o m p l e t a t e a n c h e l e o p e r e c i v i l i e l ’ i n s t a l l a z i o n e d e l l e a p p a r e c c h i a t u r e e l e t t r o m e c c a n i c h e p r e s s o i l n u o v o i m p i a n t o d i s o l l e v a m e n t o i n l o c a l i t à P a g l i a r o n e , i n f r a s t r u t t u r a s t r a t e g i c a p e r l a f u n z i o n a l i t à d e l l ’ i n t e r o s i s t e m a .