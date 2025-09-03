W a s h i n g t o n , 3 s e t . - ( A d n k r o n o s / D p a ) - U n a s c o n f i t t a p e r i l g o v e r n o d e g l i S t a t i U n i t i c h e h a m e s s o l e a l i a l t i t o l o d e l g r u p p o A l p h a b e t , c h e c o n t r o l l a f r a l ' a l t r o a n c h e G o o g l e . E ' i l r i s u l t a t o d e l l a s e n t e n z a n e l l a c a u s a i n d e t t a d a W a s h i n g t o n c o n t r o G o o g l e c i r c a i l m o n o p o l i o d e i m o t o r i d i r i c e r c a : u n g i u d i c e f e d e r a l e h a i n f a t t i r e s p i n t o l e r i c h i e s t e d i c o s t r i n g e r e i l g r u p p o a c e d e r e i l s u o b r o w s e r w e b C h r o m e e i l s i s t e m a o p e r a t i v o m o b i l e A n d r o i d . I l g i u d i c e A m i t M e h t a h a s c r i t t o i n u n a s e n t e n z a d i 2 3 0 p a g i n e c h e i l g o v e r n o h a " e s a g e r a t o n e l c h i e d e r e l a c e s s i o n e f o r z a t a d i q u e s t e r i s o r s e c h i a v e , c h e G o o g l e n o n h a u t i l i z z a t o p e r a t t u a r e a l c u n a r e s t r i z i o n e i l l e g a l e " . A l l o s t e s s o t e m p o , t u t t a v i a , s i v i e t a a l l ' a z i e n d a d i s t i p u l a r e a c c o r d i e s c l u s i v i p e r l a d i s t r i b u z i o n e d e i s u o i s e r v i z i c h i a v e , t r a c u i l a r i c e r c a w e b , C h r o m e e i l s o f t w a r e d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e G e m i n i . L a s e n t e n z a c o n s e n t e c o m u n q u e a G o o g l e d i p a g a r e a z i e n d e c o m e A p p l e o M o z i l l a , l o s v i l u p p a t o r e d i F i r e f o x , p e r p r e i n s t a l l a r e i s u o i s e r v i z i . I d o c u m e n t i d e l p r o c e s s o h a n n o m o s t r a t o c o m e A p p l e a b b i a r i c e v u t o m i l i a r d i d i d o l l a r i p e r a v e r p r e i n s t a l l a t o G o o g l e S e a r c h c o m e m o t o r e d i r i c e r c a p r e d e f i n i t o s u g l i i P h o n e . P e r M o z i l l a , l a p r e i n s t a l l a z i o n e d i G o o g l e S e a r c h i n F i r e f o x è u n a f o n t e f o n d a m e n t a l e d i e n t r a t e . N e l l ' U n i o n e E u r o p e a , a g l i u t e n t i v i e n e o r a c h i e s t o e s p l i c i t a m e n t e q u a l e m o t o r e d i r i c e r c a d e s i d e r a n o u t i l i z z a r e , m a i l g i u d i c e h a r e s p i n t o t a l e s c e l t a o b b l i g a t o r i a p e r g l i S t a t i U n i t i . G o o g l e s a r à i n o l t r e t e n u t a a c o n d i v i d e r e a l c u n i d a t i d e l m o t o r e d i r i c e r c a c o n i c o n c o r r e n t i . T r a q u e s t i , p a r t i d e l l ' i n d i c e d i r i c e r c a c h e G o o g l e c r e a d u r a n t e l a s c a n s i o n e d e l w e b , n o n c h é a l c u n e i n f o r m a z i o n i s u l l e i n t e r a z i o n i d e g l i u t e n t i . I d a t i h a n n o l o s c o p o d i a i u t a r e i m o t o r i d i r i c e r c a r i v a l i c o m e B i n g o D u c k D u c k G o d i M i c r o s o f t , n o n c h é l e a z i e n d e d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c o m e O p e n A I , i l p r o d u t t o r e d i C h a t G P T , n e l l o s v i l u p p o d i p r o d o t t i c o n c o r r e n t i . I l c a s o n a s c e d a u n a s e n t e n z a d e l 2 0 2 4 s e c o n d o c u i G o o g l e d e t e r r e b b e i l m o n o p o l i o d e l l a r i c e r c a w e b t u t e l a n d o l a p r o p r i a p o s i z i o n e c o n t r o i c o n c o r r e n t i c o n m e z z i s l e a l i . I l p r o c e s s o a W a s h i n g t o n s i è c o n c e n t r a t o s u l l e c o n s e g u e n z e d i t a l e s e n t e n z a . G o o g l e h a a n n u n c i a t o c h e p r e s e n t e r à r i c o r s o c o n t r o l a d e c i s i o n e , i l c h e s i g n i f i c a c h e l a s e n t e n z a d i i e r i p o t r e b b e r a p p r e s e n t a r e s o l o u n p a s s o d i u n a l u n g a b a t t a g l i a l e g a l e . I n t a n t o l a d e c i s i o n e d e l g i u d i c e è s t a t a a c c o l t a c o n f a v o r e d a g l i i n v e s t i t o r i . L e a z i o n i d i A l p h a b e t , l a s o c i e t à m a d r e d i G o o g l e , s o n o s a l i t e d e l 7 % n e l l e c o n t r a t t a z i o n i a f t e r - h o u r s , m e n t r e i l t i t o l o A p p l e è a u m e n t a t o d e l 3 % .