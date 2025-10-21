R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ A d a p r i l e s o n o s t a t o a S a n F r a n c i s c o p e r f a r e u n a v i s i t a i n S i l i c o n V a l l e y . Q u i h o n o t a t o d u e c o s e , n o n c ' è l o s t i g m a d e l f a l l i m e n t o , u n o è f i g o p e r i l s o l o f a t t o d i a v e r c i p r o v a t o , d i a v e r i n i z i a t o u n ' i m p r e s a c h e s e f a l l i s c e è c o m u n q u e l a t u a e s p e r i e n z a , l a t u a p r o p r i e t à i n t e l l e t t u a l e e l e p e r s o n e c h e h a i f o r m a t o s a r a n n o u t i l i p e r q u e l s e t t o r e s p e c i f i c o . L a s e c o n d a c o s a è c h e i n E u r o p a e i n I t a l i a n o n a b b i a m o d e i g r o s s i a g g r e g a t o r i c o m e n e g l i S t a t i U n i t i ” . C o s ì G i u l i o C e n t e m e r o , d e p u t a t o e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e f i n a n z e d e l l a L e g a i n t e r v e n e n d o a l l a C a m e r a a l c o n v e g n o ' P r e s i d i o d e i s e t t o r i s t r a t e g i c i : G o l d e n p o w e r e s c e n a r i g e o p o l i t i c i ' o r g a n i z z a t o d a l l a F o n d a z i o n e P r a e x i d i a . “ A l a n G r e e n s p a n , s t o r i c o g o v e r n a t o r e d e l l a F e d , g l i S t a t i n o n s e r v i r a n n o p i ù a n u l l a t r a n n e f o r s e p e r l a d i f e s a , s a r a n n o i m e r c a t i a s t a b i l i r e d o v e d o b b i a m o a n d a r e ; s e m b r a n o p a s s a t e d e l l e e r e g e o l o g i c h e . I o d a q u a l c h e a n n o v a d o a L o n d r a e a N e w Y o r k , u n a a b i t u d i n e c h e h o d a p r i m a d e l l e e l e z i o n i d e l 2 0 1 8 q u a n d o l a m a g g i o r a n z a d i 5 S t e l l e e L e g a e r a v i s t a u n p o ' c o m e u n a n i m a l e s t r a n o . G l i i n v e s t i t o r i v o l e v a n o c o n o s c e r e i l p r o g r a m m a d e l g o v e r n o e q u i n d i c h i e d e v a n o c o n f r o n t o . O r a , a n c h e s e l a s i t u a z i o n e è c a m b i a t a , i l c o n f r o n t o c o n t i n u a n o a v o l e r l o s o p r a t t u t t o s u l G o l d e n P o w e r , s p e s s o r a c c o n t a t o c o m e u n b l o c c a n t e m a c h e i n r e a l t à n o n è c o s ì . I n v e c e è u n a n o r m a c h e h a u n i n t e r e s s e s p e c i f i c o a l i v e l l o g l o b a l e , i n c l u d e m o l t o l a f i n a n z a e r a p p r e s e n t a u n e q u i l i b r i o t r a f a v o r i r e g l i i n v e s t i m e n t i e s a l v a g u a r d a r e g l i a s s e t s t r a t e g i c i . E i n u m e r i l o d i m o s t r a n o ” , c o n c l u d e .