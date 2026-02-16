R o m a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " P i e t r o G o b e t t i è u n f i g u r a s t r a o r d i n a r i a e v i v i s s i m a , i s t i n t i v a m e n t e a v v e r s a r i o d e l f a s c i s m o , u n f e n o m e n o c h e c o m p r e s e p r o f o n d a m e n t e c o m e p r o d o t t o d i c l a s s i d i r i g e n t i c h e f u g g o n o d a l l e p r o p r i e r e s p o n s a b i l i t à e d i u n p o p o l o c h e s i r i f u g i a n e l l a r i c e r c a d i u n c o n d o t t i e r o , n e l l e e s a l t a n t i e v a c u e r e t o r i c h e d a n n u n z i a n e , n e l l e i l l u s i o n i d i p r o t e z i o n e d e l l ' u o m o f o r t e , n e l l e s e m p l i f i c a z i o n i d e l l a c o m p l e s s i t à d e l l a r e a l t à ” . L o h a d e t t o i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i , o g g i a T o r i n o p e r p a r t e c i p a r e a l l a c e r i m o n i a p e r i l c e n t e n a r i o d e l l a m o r t e d i P i e r o G o b e t t i a l T e a t r o C a r i g n a n o d i T o r i n o . “ G o b e t t i i n d i c a l ' i n t r a n s i g e n z a c h e è l ' o p p o s t o d e l d o g m a t i s m o e d e l l ' e s t r e m i s m o c o m e n e c e s s a r i a d i m e n s i o n e d e l l a l o t t a p o l i t i c a , n e l l a p a s s i o n e c i v i l e e n e l l a c o s t r u z i o n e d i u n p e n s i e r o e d i u n ' a z i o n e a l t e r n a t i v i a l l ' i n v o l u z i o n e a n t i d e m o c r a t i c a e i l l i b e r a l e . G o b e t t i - h a c o n c l u s o M a g i - o g g i p i ù c h e m a i n o n è s e m p l i c e m e n t e a t t u a l e , è v i v i s s i m o ” .