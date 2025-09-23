R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - T r a c c i a r e l ' i d e n t i t à d e i g l i o m i d i b a s s o g r a d o I d h m u t a t i , r i c h i a m a r e l ' a t t e n z i o n e s u i b i s o g n i i n s o d d i s f a t t i d e l p e r c o r s o d i c u r a e d e f i n i r e l e a z i o n i n e c e s s a r i e p e r f a v o r i r e u n a p r e s a i n c a r i c o e u n ' a s s i s t e n z a e q u a , i n n o v a t i v a e d e f f i c a c e . C o n q u e s t i o b i e t t i v i s o n o s t a t i p r e s e n t a t i o g g i a R o m a l a ' C a r t a d ' I D H e n t i t à ' e i l M a n i f e s t o p e r q u e s t i t u m o r i c e r e b r a l i r a r i e i n c u r a b i l i , r e a l i z z a t i n e l l ' a m b i t o d e l p r o g e t t o I D H e n t i t à , u n p e r c o r s o d i d i a l o g o e c o n f r o n t o d i u n a t a s k f o r c e m u l t i d i s c i p l i n a r e . P r o m o s s o d a l g r u p p o S e r v i e r i n I t a l i a , I D H e n t i t à è p a t r o c i n a t o d a l l e p r i n c i p a l i s o c i e t à s c i e n t i f i c h e e f e d e r a z i o n e d i a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i d i r i f e r i m e n t o a l i v e l l o n a z i o n a l e p e r i l t r a t t a m e n t o d e i t u m o r i c e r e b r a l i : A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i n e u r o - o n c o l o g i a ( A i n o ) , A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ( A i o m ) , A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i r a d i o t e r a p i a e o n c o l o g i a c l i n i c a ( A i r o ) , F e d e r a z i o n e i t a l i a n a d e l l e a s s o c i a z i o n i d i v o l o n t a r i a t o i n o n c o l o g i a ( F a v o ) , S o c i e t à i t a l i a n a d i a n a t o m i a p a t o l o g i c a e c i t o l o g i a ( S i a p e c ) , S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) , S o c i e t à i t a l i a n a d i p s i c o - o n c o l o g i a ( S i p o ) . I g l i o m i - r i c o r d a u n a n o t a - s o n o i t u m o r i d e l s i s t e m a n e r v o s o c e n t r a l e p i ù c o m u n i n e l l ' a d u l t o . T r a q u e s t i , i g l i o m i d i b a s s o g r a d o c o n m u t a z i o n e n e i g e n i I d h r a p p r e s e n t a n o u n a f o r m a u l t r a r a r a ( 5 - 1 0 % ) . C o s t i t u i s c o n o u n a r e a l t à c l i n i c a c o m p l i c a t a , c o n u n ' e v o l u z i o n e l e n t a , m a p r o g r e s s i v a e p u r t r o p p o i n f a u s t a c a r a t t e r i z z a t a d a u n f o r t e b i s o g n o t e r a p e u t i c o a d o g g i n o n a n c o r a s o d d i s f a t t o . L a d i a g n o s i a r r i v a i n m o d o i m p r o v v i s o , t a l v o l t a i n p r o n t o s o c c o r s o a s e g u i t o d i c r i s i e p i l e t t i c h e , c o n u n i m p a t t o d e v a s t a n t e s u l l a v i t a d e i p a z i e n t i , p r e v a l e n t e m e n t e g i o v a n i a d u l t i t r a i 2 0 e i 4 0 a n n i , e d e l l e l o r o f a m i g l i e . E ' u n a d i a g n o s i c h e l a c e r a l a n o r m a l e q u o t i d i a n i t à e c h e o b b l i g a c h i n e è c o l p i t o a c o n v i v e r e c o n u n a p a t o l o g i a o n c o l o g i c a p e r d e c e n n i ( 1 0 - 1 5 a n n i ) e a s s i s t e r e a l p r o g r e s s i v o d e t e r i o r a m e n t o n e u r o l o g i c o e c o g n i t i v o . D o p o i l t r a u m a d e l l a d i a g n o s i , l ' i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o r a p p r e s e n t a , q u a n d o p o s s i b i l e , i l p r i m o s t e p t e r a p e u t i c o e d e f i n i s c e a n c h e i t r a t t a m e n t i s u c c e s s i v i : r a d i o e / o c h e m i o t e r a p i a p e r i p a z i e n t i a d a l t o r i s c h i o , m e n t r e i p a z i e n t i c o n s i d e r a t i a b a s s o r i s c h i o , d i s o l i t o p i ù g i o v a n i e s o t t o p o s t i a d a s p o r t a z i o n e r a d i c a l e , v e n g o n o c a n d i d a t i a u n a f a s e d i s o r v e g l i a n z a a t t i v a , a t t r a v e r s o r i s o n a n z e m a g n e t i c h e p e r i o d i c h e n e l t e m p o . R i c e v e r e u n a d i a g n o s i d i t u m o r e c e r e b r a l e i n g i o v a n e e t à - p r o s e g u e l a n o t a - r a p p r e s e n t a u n e v e n t o t r a u m a t i c o , c h e i m p a t t a p e s a n t e m e n t e s u l l e p r o s p e t t i v e f u t u r e e s u l p r o p r i o r u o l o p e r s o n a l e , s o c i a l e e l a v o r a t i v o . A n c h e d u r a n t e l a s o r v e g l i a n z a a t t i v a , i p a z i e n t i p o s s o n o s p e r i m e n t a r e c r i s i e p i l e t t i c h e , a l t e r a z i o n i c o g n i t i v e p r o g r e s s i v e , c h e c o m p r o m e t t o n o g r a v e m e n t e l a q u a l i t à d e l l a v i t a e s p e s s o l a p o s s i b i l i t à d i m a n t e n e r e l ' a t t i v i t à l a v o r a t i v a . A c i ò s i a g g i u n g e u n a c o n d i z i o n e p s i c o l o g i c a d i f f u s a d i a n s i a e i n c e r t e z z a , s p e s s o d e s c r i t t a c o m e ' s c a n x i e t y ' , o v v e r o i l t i m o r e c h e o g n i e s a m e d i c o n t r o l l o r i v e l i u n a p r o g r e s s i o n e d e l t u m o r e . M o l t i p a z i e n t i r i f e r i s c o n o u n p r o f o n d o s e n s o d i p e r d i t a : d e l l a p r o p r i a l i b e r t à , d e l l a p r o p r i a i d e n t i t à , d e l p r o p r i o f u t u r o . L ' a s s i s t e n z a p s i c o l o g i c a e p s i c o s o c i a l e , i n s i e m e a l l a r i a b i l i t a z i o n e c o g n i t i v a , r a p p r e s e n t a n o d u n q u e e l e m e n t i c r u c i a l i n e l p e r c o r s o d i c u r a . O l t r e a g l i i m p a t t i p s i c o l o g i c i s u l l a v i t a d e l p a z i e n t e , q u e s t i t u m o r i h a n n o u n p e s o e c o n o m i c o - s o c i a l e i m p o r t a n t e . U n r e c e n t e s t u d i o d e l l ' E e H t a - C e i s d e l l ' u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a h a a n a l i z z a t o p e r l a p r i m a v o l t a i c o s t i i n d i r e t t i l e g a t i a i t u m o r i m a l i g n i d e l l ' e n c e f a l o i n I t a l i a s o s t e n u t i t r a i l 2 0 1 6 e i l 2 0 1 9 , u t i l i z z a n d o i d a t i d e l s i s t e m a p r e v i d e n z i a l e n a z i o n a l e ( I n p s ) . L a r i c e r c a e v i d e n z i a c h e o g n i a n n o c i r c a 1 3 . 2 0 0 p e r s o n e r i c e v o n o p r e s t a z i o n i a s s i s t e n z i a l i p e r q u e s t o t i p o d i t u m o r i , c o n u n ' e t à m e d i a n a d i 5 2 a n n i , a c o n f e r m a c h e l a m a l a t t i a c o l p i s c e s p e s s o i n d i v i d u i i n p i e n a e t à l a v o r a t i v a . I n p a r t i c o l a r e , i l 3 4 % h a m e n o d i 5 0 a n n i e s i r e g i s t r a n o o l t r e 3 0 0 n u o v i c a s i a n n u i t r a i p i ù g i o v a n i u n d e r 3 5 . L ' i m p a t t o e c o n o m i c o t o t a l e d e l l e p r e s t a z i o n i a m m o n t a a 4 8 0 m i l i o n i d i e u r o , d i c u i 1 7 0 m i l i o n i r i f e r i t i a d u n d e r 5 0 , i n c u i s i s t i m a s i a n o c o m p r e s i i p a z i e n t i a f f e t t i d a g l i o m i d i b a s s o g r a d o . R i s p e t t o a q u e s t o q u a d r o , o g g i s i s t a a s s i s t e n d o a u n c a m b i o d i p a r a d i g m a d e l t r a t t a m e n t o , g r a z i e a l l ' i n t r o d u z i o n e d e l l e t e r a p i e t a r g e t . E ' s o l o d i r e c e n t e , i n f a t t i , c h e l a r i c e r c a e l ' o n c o l o g i a d i p r e c i s i o n e h a n n o c h i a r i t o i l r u o l o o n c o g e n i c o d e l l e m u t a z i o n i I d h n e l l o s v i l u p p o d i q u e s t e n e o p l a s i e . P r e s e n t i n e l l ' 8 0 % d e i g l i o m i d i b a s s o g r a d o - s p i e g a n o g l i e s p e r t i - q u e s t e a l t e r a z i o n i g e n i c h e r a p p r e s e n t a n o v e r i e p r o p r i b e r s a g l i m o l e c o l a r i p e r t e r a p i e t a r g e t , g i à a p p r o v a t e i n E u r o p a e p r e s t o d i s p o n i b i l i a n c h e i n I t a l i a . U n a g r a n d e i n n o v a z i o n e c h e s e g n a u n c a m b i a m e n t o e p o c a l e n e l t r a t t a m e n t o d e i g l i o m i d i b a s s o g r a d o c o n m u t a z i o n e I d h d a 2 0 a n n i a q u e s t a p a r t e . I n q u e s t o s e n s o , l a d i a g n o s i p r e c o c e , l a c a r a t t e r i z z a z i o n e g e n e t i c o - m o l e c o l a r e e l a p r e s a i n c a r i c o m u l t i d i s c i p l i n a r e i n c e n t r i s p e c i a l i z z a t i d i v e n t a n o f o n d a m e n t a l i p e r o f f r i r e u n a p p r o c c i o t e r a p e u t i c o p e r s o n a l i z z a t o e d e f f i c a c e , r i s p e t t a n d o l a q u a l i t à d i v i t a . " V o g l i a m o r i n g r a z i a r e t u t t e l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e e l a F a v o c h e s i s o n o r e s e d i s p o n i b i l i p e r q u e s t o p e r c o r s o d i c o n f r o n t o m u l t i d i s c i p l i n a r e s u i g l i o m i d i b a s s o g r a d o - a f f e r m a V i v i a n a R u g g i e r i , E x t e r n a l R e l a t i o n s , M a r k e t A c c e s s & R e g u l a t o r y D i r e c t o r S e r v i e r I t a l i a - I D H e n t i t à è u n ' i n i z i a t i v a c h e a b b i a m o f o r t e m e n t e v o l u t o p e r f a r e l u c e s u q u e s t i t u m o r i c o s ì r a r i e p e r r e n d e r e ' v i s i b i l i ' i b i s o g n i d e i p a z i e n t i , s p e s s o g i o v a n i , c o l p i t i n e l p i e n o d e l l a l o r o v i t a d a q u e s t a n e o p l a s i a d a i r i s v o l t i d r a m m a t i c i . L a l o t t a c o n t r o i l c a n c r o è u n a d e l l e n o s t r e p r i o r i t à e i n o s t r i s f o r z i s o n o i n d i r i z z a t i n e l l o s v i l u p p o d i u n p o r t f o l i o d i t e r a p i e t a r g e t i n d i c a t e p e r i l t r a t t a m e n t o d i d i v e r s e n e o p l a s i e m u t a t e n e g l i o n c o g e n i I d h , t r a c u i a n c h e i g l i o m i d i b a s s o g r a d o , t u m o r i d i f f i c i l i d a t r a t t a r e e c o n f o r t i b i s o g n i c l i n i c i " . N e l d e t t a g l i o , i l ' M a n i f e s t o I D H e n t i t à ' , p a r t e n d o d a l l e s f i d e a s s i s t e n z i a l i a t t u a l i , d e f i n i s c e 6 p r i o r i t à p e r g a r a n t i r e u n a p r e s a i n c a r i c o d e l p a z i e n t e m o d e r n a e i n l i n e a c o n l e n u o v e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e : 1 ) G a r a n t i r e u n a d i a g n o s i p r e c o c e e a c c u r a t a i n c e n t r i s p e c i a l i z z a t i a t t r a v e r s o u n p e r c o r s o c h e i n t e g r i t u t t i g l i s t r u m e n t i e t e c n o l o g i e n e c e s s a r i e p e r d e f i n i r e l ’ i d e n t i t à m o l e c o l a r e d e l t u m o r e ; 2 ) P r o m u o v e r e u n a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e l u n g o t u t t o i l p e r c o r s o d i c u r a c o n t u t t e l e f i g u r e p r o f e s s i o n a l i r i l e v a n t i : n e u r o l o g o , o n c o l o g o , n e u r o - o n c o l o g o , n e u r o c h i r u r g o , r a d i o t e r a p i s t a o n c o l o g o , n e u r o - r a d i o l o g o , a n a t o m o - p a t o l o g o , b i o l o g o m o l e c o l a r e , p s i c o - o n c o l o g o e n e u r o p s i c o l o g o ; 3 ) A s s i c u r a r e u n a c c e s s o e q u o a p e r c o r s i a s s i s t e n z i a l i a d e g u a t i , i n c l u s i g l i i n t e r v e n t i n e u r o c h i r u r g i c i e r a d i o t e r a p i c i p i ù a v a n z a t i e l e t e r a p i e a t a r g e t m o l e c o l a r e , i d e a l m e n t e a l l ’ i n t e r n o d i P d t a s t r u t t u r a t i c o n l a v a l u t a z i o n e p e r i o d i c a d e l d i s t r e s s e m o t i v o p e r i n t e r c e t t a r e p r e c o c e m e n t e e v e n t u a l i d i f f i c o l t à p s i c o l o g i c h e e g a r a n t i r e u n s u p p o r t o a d e g u a t o ; 4 ) T u t e l a r e i p a z i e n t i s u l p i a n o s o c i a l e e l a v o r a t i v o p e r i l m a n t e n i m e n t o d e l l a p r o p r i a s t a b i l i t à e c o n o m i c a e p r o f e s s i o n a l e ; 5 ) A u m e n t a r e l a c o n s a p e v o l e z z a s u i g l i o m i a b a s s o g r a d o I d h m u t a t i s i a t r a g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i c h e p r e s s o l a p o p o l a z i o n e g e n e r a l e ; 6 ) G a r a n t i r e u n a c c e s s o r a p i d o e u n i f o r m e a l l ’ i n n o v a z i o n e i n m a n i e r a o m o g e n e a s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e .