R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " È c h i a r o c h e c i s a r à d a p a r t e d e l l ’ o p p o s i z i o n e l a v o l o n t à d i p o l i t i c i z z a r e i l r e f e r e n d u m , m a g a r i s p e r a n d o c h e s u c c e d a q u e l l o c h e è s u c c e s s o a R e n z i . N o i s t i a m o f a c e n d o u n a b a t t a g l i a s u l l a g i u s t i z i a c h e n o n r i g u a r d a l a l o n g e v i t à d i q u e s t o g o v e r n o m a l a v o l o n t à d i i n t e r v e n i r e s u u n s e t t o r e f o n d a m e n t a l e p e r g a r a n t i r e a l P a e s e u n ' i m m a g i n e p o s i t i v a " . C o s ì i l m i n i s t r o p e r l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e P a o l o Z a n g r i l l o , i n t e r v e n e n d o a S t a r t s u S k y T G 2 4 . " I o s o n o c o n v i n t o c h e l o v i n c e r e m o , s t i a m o l a v o r a n d o e i n q u e s t i m e s i f a r e m o u n a c a m p a g n a p e r s o s t e n e r e q u e s t o r e f e r e n d u m . N o n p e n s o c h e l e s o r t i d e l g o v e r n o d i p e n d a n o d a l l ’ e s i t o d e l r e f e r e n d u m " , c o n c l u d e .