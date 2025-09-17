R o m a , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " F o r z a I t a l i a i n s i s t e s u l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a e s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e p e r a v e r e f i n a l m e n t e u n g i u d i c e t e r z o e d i m p a r z i a l e e u n C s m s o t t r a t t o a l c o n d i z i o n a m e n t o d e l l e c o r r e n t i . D o p o l ’ a p p r o v a z i o n e d e l t e s t o , c r e e r e m o i C o m i t a t i d e l s ì p e r s o s t e n e r l o a l r e f e r e n d u m c o n f e r m a t i v o d i p r i m a v e r a " . A d a n n u n c i a r l o i l s e n a t o r e P i e r a n t o n i o Z a n e t t i n , c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a i n c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a d e l S e n a t o .