R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C o n i l v o t o d i o g g i a l S e n a t o , l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a d i v e n t a f i n a l m e n t e r e a l t à c o n s e n t e n d o a l l ’ I t a l i a d i c o m p i e r e u n a s v o l t a s t o r i c a , a t t e s a d a d e c e n n i , v e r s o u n s i s t e m a g i u d i z i a r i o p i ù g i u s t o , m o d e r n o e r e a l m e n t e i m p a r z i a l e . L ’ i n t r o d u z i o n e d e l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e t r a g i u d i c i e p u b b l i c i m i n i s t e r i r a f f o r z a i p r i n c i p i d i e q u i l i b r i o e t r a s p a r e n z a e r e s t i t u i s c e d i g n i t à a l l a m a g i s t r a t u r a ; l a c o s t i t u z i o n e d i d u e C o n s i g l i s u p e r i o r i d e l l a m a g i s t r a t u r a d i s t i n t i e d i u n ’ A l t a C o r t e d i s c i p l i n a r e a u t o n o m a , u n i t a m e n t e a c r i t e r i d i n o m i n a p i ù o g g e t t i v i e m e r i t o c r a t i c i , r a p p r e s e n t a u n o s t r u m e n t o c o n c r e t o i n g r a d o d i g a r a n t i r e i n d i p e n d e n z a e t e r z i e t à , p o n e n d o l a g i u s t i z i a d a v v e r o a l s e r v i z i o d e l l a N a z i o n e e n o n c o n t r o d i e s s a " . C o s ì i n u n a n o t a P a o l o T r a n c a s s i n i , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e Q u e s t o r e d e l l a C a m e r a . " Q u e s t a n o n è u n a r i f o r m a c o n t r o l a m a g i s t r a t u r a , m a u n a r i f o r m a p e r l a g i u s t i z i a , c h e r i a f f e r m a c r e d i b i l i t à e r i s p e t t o v e r s o u n o d e i p i l a s t r i d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a . C o n q u e s t o t r a g u a r d o , i l g o v e r n o e l a m a g g i o r a n z a c o n f e r m a n o d i m a n t e n e r e g l i i m p e g n i p r e s i c o n g l i i t a l i a n i e d i d a r e p i e n a a t t u a z i o n e a l p r o g r a m m a v o t a t o d a i c i t t a d i n i . O g g i , u n a v o l t a d i p i ù , a b b i a m o l a c o n f e r m a c h e l a m a g g i o r a n z a d i c e n t r o d e s t r a n o n s i l i m i t a a l l e p a r o l e , m a l a v o r a c o n d e t e r m i n a z i o n e p e r r i f o r m a r e d a v v e r o l ’ I t a l i a , n o n o s t a n t e g l i o s t a c o l i e l e i n g e r e n z e d i q u a n t i c o n t i n u a n o a n e g a r e l a v o l o n t à p o p o l a r e e l a l e g i t t i m i t à o p e r a t i v a d i q u e s t o E s e c u t i v o . O r a a v a n t i , c o n o r g o g l i o e r e s p o n s a b i l i t à , n e l l ’ i n t e r e s s e d e l l ’ I t a l i a , p e r r i p o r t a r l a d o v e m e r i t a : f o r t e , s o v r a n a e r i s p e t t a t a , c a p a c e d i d e c i d e r e d e l p r o p r i o f u t u r o s e n z a c o n d i z i o n a m e n t i " , c o n c l u d e .