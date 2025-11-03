R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a f a m i g l i a B e r l u s c o n i è i m p e g n a t a , p e r c h é h a v i s s u t o s u l l a p r o p r i a p e l l e c h e c o s a s i g n i f i c a u n a g i u s t i z i a i n g i u s t a , m a n o n s o s e v o r r a n n o i m p e g n a r s i d i r e t t a m e n t e " . C o s ì i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i e l e a d e r d i F o r z a I t a l i a A n t o n i o T a j a n i a P i n g P o n g s u R a i R a d i o 1 , r i s p o n d e n d o a u n a d o m a n d a s u l p o s s i b i l e r u o l o d e i B e r l u s c o n i n e l l a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a s u l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a . " H a n n o d e t t o q u e l l o c h e p e n s a n o , s e v o r r a n n o f a r e d i c h i a r a z i o n i s u q u e s t o t e m a , c r e d o c h e s o s t e r r a n n o l a p o s i z i o n e c h e n o i a b b i a m o s e m p r e s o s t e n u t o . L ' h a n n o g i à f a t t o c o n d i c h i a r a z i o n i m o l t o c h i a r e , l ' h a f a t t a M a r i n a , c o n d i c h i a r a z i o n i s e m p r e e q u i l i b r a t e , c h e e n t r a n o n e i c o n t e n u t i . N o n s i t r a t t a d i f a r e u n a s f i d a d e s t r a - s i n i s t r a . L a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a è u n p u n t o f o n d a m e n t a l e d e l p r o g r a m m a d i F o r z a I t a l i a , e r a n e i p r o g e t t i d i B e r l u s c o n i , è u n p u n t o c a r d i n e d e l p r o g r a m m a e l e t t o r a l e d e l c e n t r o d e s t r a , c o n i l q u a l e a b b i a m o v i n t o l e e l e z i o n i . D o b b i a m o m a n t e n e r e g l i i m p e g n i p r e s i c o n i c i t t a d i n i " , c o n c l u d e .