R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l 5 3 % d e g l i i t a l i a n i d i c h i a r a c h e a n d r à a v o t a r e p e r i l r e f e r e n d u m c o n f e r m a t i v o s u l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a . E ' q u a n t o e m e r g e d a u n s o n d a g g i o d e l l ' I s t i t u t o N o t o p e r P o r t a a P o r t a . I n p a r t i c o l a r e , s e s i d o v e s s e v o t a r e o g g i , i l 5 7 % d e g l i i t a l i a n i v o t e r e b b e s ì a l l a c o n f e r m a d e l l a l e g g e s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e d e i m a g i s t r a t i ( c o s ì c o m e u s c i t a d a l P a r l a m e n t o ) , m e n t r e i l 3 7 % v o t e r e b b e n o , q u i n d i p e r l ' a b r o g a z i o n e . V o t e r e b b e s ì l ' 8 8 % d e g l i e l e t t o r i d i F d I , i l 9 6 % d i q u e l l i d i F o r z a I t a l i a e i l 9 5 % d i q u e l l i d e l l a L e g a . V o t e r e b b e p e r a b r o g a r l a , i n v e c e , i l 7 2 % d e g l i e l e t t o r i d e l P d , i l 7 7 % d i q u e l l i d e l M 5 S e l ’ 8 9 % d i q u e l l i d i A v s .