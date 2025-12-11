R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S e s i d o v e s s e v o t a r e o g g i s u l R e f e r e n d u m c o n f e r m a t i v o s u l l a g i u s t i z i a , i l 3 8 , 3 % d e g l i I t a l i a n i v o t e r e b b e s ì a l l a c o n f e r m a d e l l a l e g g e s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e m a g i s t r a t i ( c o s i c o m e u s c i t a d a l P a r l a m e n t o ) m e n t r e i l 2 9 , 4 % v o t e r e b b e n o , q u i n d i p e r l ' a b r o g a z i o n e , a n c o r a i n d e c i s i s u l l a s c e l t a , i n v e c e , i l 3 2 , 3 % d e g l i e l e t t o r i . E ' q u a n t o e m e r g e d a u n S o n d a g g i o d i o g g i d e l l ' I s t i t u t o d i s o n d a g g i ‘ O n l y m e m b e r s ’ ( A l e s s a n d r a G h i s l e r i ) p e r “ P o r t a a P o r t a ” .