Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Se si dovesse votare oggi sul Referendum confermativo sulla giustizia, il 38,3% degli Italiani voterebbe sì alla conferma della legge sulla separazione delle carriere magistrati (cosi come uscita dal Parlamento) mentre il 29,4% voterebbe no, quindi per l'abrogazione, ancora indecisi sulla scelta, invece, il 32,3 % degli elettori. E' quanto emerge da un Sondaggio di oggi dell'Istituto di sondaggi ‘Only members’ (Alessandra Ghisleri)per “Porta a Porta”.
Giustizia: sondaggio Porta a Porta, 38,3% per il Sì, No da 29,4 e 32,3 indecisi
11 dicembre, 2025 • 18:15