R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - U n e l e t t o r e s u d u e h a u n l i v e l l o d i f i d u c i a m e d i o n e l l a m a g i s t r a t u r a i t a l i a n a , i l 4 1 , 3 % h a u n l i v e l l o b a s s o e s o l o l ’ 8 , 9 % d e g l i i t a l i a n i h a u n l i v e l l o a l t o d i f i d u c i a . È q u a n t o e m e r g e d a u n s o n d a g g i o r e a l i z z a t o d a I z i , a z i e n d a d i a n a l i s i e v a l u t a z i o n i e c o n o m i c h e e p o l i t i c h e , s u l l a R i f o r m a d e l l a M a g i s t r a t u r a , p r e s e n t a t o q u e s t a m a t t i n a n e l c o r s o d e l l a t r a s m i s s i o n e l ' A r i a c h e T i r a c o n d o t t a d a D a v i d P a r e n z o s u L a 7 . L a p e r c e n t u a l e d e g l i e l e t t o r i c o n f i d u c i a a l t a n e l s i s t e m a d e l l a g i u s t i z i a i t a l i a n a a u m e n t a t r a l e p e r s o n e c h e v o t a n o p e r i p a r t i t i d i o p p o s i z i o n e , c o n u n a d i s t i n z i o n e t r a c h i v o t a P d e A v s ( 2 0 , 4 % ) e c h i v o t a M 5 S ( 1 5 % ) . U n e l e t t o r e s u d u e d e i p a r t i t i d i g o v e r n o h a u n l i v e l l o b a s s o d i f i d u c i a n e l l a m a g i s t r a t u r a ( 5 1 , 4 % ) . A l l a d o m a n d a s e n e g l i u l t i m i t r e a n n i d e l g o v e r n o M e l o n i l a f i d u c i a n e i c o n f r o n t i d e l l a m a g i s t r a t u r a s i a m u t a t a u n e l e t t o r e s u d u e d i o g n i s c h i e r a m e n t o p o l i t i c o r i t i e n e s i a i n v a r i a t a ( 5 1 , 2 % ) , m e n t r e p e r i l 4 4 , 9 % è d i m i n u i t a , e s o l o i l 3 , 9 % r i s p o n d e c h e è a u m e n t a t a . P e r q u a n t o r i g u a r d a l a r i f o r m a d e l l a M a g i s t r a t u r a , l a s t r a g r a n d e m a g g i o r a n z a d e g l i e l e t t o r i , i l 5 7 , 8 % a m m e t t e d i n o n s a p e r e d i c o s a s i t r a t t a , m e n t r e i l 7 0 , 9 % d e g l i e l e t t o r i , t r a c o l o r o c h e s o n o p i ù i n f o r m a t i , s o n o f a v o r e v o l i a l l a l e g g e e d i l 2 1 , 9 % c o n t r a r i : q u i g l i e l e t t o r i d i g o v e r n o s o n o p l e b i s c i t a r i n e l l a r i s p o s t a , i l 9 9 % v u o l e l a r i f o r m a d e l l a m a g i s t r a t u r a , m e n t r e g l i e l e t t o r i d i o p p o s i z i o n e l a r i f i u t a n o ( 8 1 , 6 % e l e t t o r i P d e A v s e 7 9 , 4 % M 5 S d i c o n o d i n o ) . “ A l m o m e n t o l a r i f o r m a è v i s t a c o n f a v o r e d a l l a m a g g i o r a n z a d e g l i e l e t t o r i a n c h e s e c ’ è d a c o n s i d e r a r e c h e l e p e r s o n e o n o n s a n n o n u l l a o s a n n o m o l t o p o c o d e i c o n t e n u t i d e l l a l e g g e . C o n u n a e v e n t u a l e c a m p a g n a e l e t t o r a l e s u l r e f e r e n d u m g l i i t a l i a n i s i p o t r e b b e r o i n f o r m a r e e c r e a r e u n ’ o p i n i o n e p i ù c o m p l e t a “ , d i c e i l p r e s i d e n t e e c e o d i I z i G i a c o m o S p a i n i .