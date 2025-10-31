R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l r e f e r e n d u m è u n a p r o v a d i c i v i l t à d e l P a e s e p e r c h é i l g i u s t o p r o c e s s o è u n o d e i p i l a s t r i d e l l a C o s t i t u z i o n e . S e r v e i l m a s s i m o i m p e g n o d i t u t t i a f f i n c h é q u e s t a i m p o r t a n t i s s i m a r i f o r m a d i v e n t i r e a l t à . F o r z a I t a l i a è i n p r i m a l i n e a , f o r t e d e l l ’ i m p e g n o d e g l i a l l e a t i , p e r d a r e a g l i i t a l i a n i u n p r o c e s s o d a v v e r o g i u s t o ” . C o s ì i l v i c e m i n i s t r o a l l a G i u s t i z i a e s e n a t o r e d i F o r z a I t a l i a F r a n c e s c o P a o l o S i s t o , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ' L a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a d i F o r z a I t a l i a ' i n c o r s o a N a p o l i .