R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I n u m e r i p i ù r e c e n t i t e s t i m o n i a n o q u a n t o s i a n e c e s s a r i a l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e e d e s c r i v o n o c o n e s t r e m a c h i a r e z z a i l r a p p o r t o o d i e r n o t r a g i u d i c i e p u b b l i c i m i n i s t e r i . N e l 2 0 2 4 , i l 9 4 % d e l l e r i c h i e s t e d i i n t e r c e t t a z i o n i t e l e f o n i c h e d e i P m è s t a t o a u t o r i z z a t o , i l 9 5 % d e i d e c r e t i d ’ u r g e n z a d e i P m è s t a t o a c c o l t o , i l 9 9 % d e l l e p r o r o g h e c h i e s t e d a i P m è s t a t o c o n c e s s o e , n e i c a s i u r g e n t i , s i è a r r i v a t i a d d i r i t t u r a a l 1 0 0 % " . C o s ì i l v i c e m i n i s t r o a l l a G i u s t i z i a F r a n c e s c o P a o l o S i s t o i n t e r v e n e n d o a R a i N e w s 2 4 . " E ' l a d i m o s t r a z i o n e e v i d e n t e d i u n ' e c c e s s o d i a d e s i o n e ' , q u a s i u n a u t o m a t i s m o , d i a l c u n i g i u d i c i a l l e r i c h i e s t e d e i p u b b l i c i m i n i s t e r i . A c i ò s i a g g i u n g e u n e l e m e n t o d i f o r t e c o n t a m i n a z i o n e : P m e g i u d i c i s i v a l u t a n o r e c i p r o c a m e n t e p e r l a p r o g r e s s i o n e i n c a r r i e r a , c r e a n d o c o s ì u n c o n d i z i o n a m e n t o e v i d e n t e . I l t e m a n o n è s o l o l a t u t e l a d e l c i t t a d i n o , m a l ’ i n d i p e n d e n z a r e a l e d e l s i s t e m a " , c o n c l u d e .