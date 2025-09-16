R o m a , 1 6 s e t ( A d n k r o n o s ) - " N o n c ’ è n e s s u n a b l i n d a t u r a , n e s s u n a f o r z a t u r a . P o c h i p r o v v e d i m e n t i s o n o s t a t i d i s c u s s i c o m e q u e s t o " . L o h a s p i e g a t o i l v i c e m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a F r a n c e s c o P a o l o S i s t o a l t e r m i n e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i d e l l a C a m e r a i n c u i è a r r i v a t o i l p r i m o v i a l i b e r a a l l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e c h e i n t r o d u c e t r a g l i a l t r i l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e d e i m a g i s t r a t i . " N e l m e r i t o , l ' a r t i c o l o 1 1 1 d e l l a C o s t i t u z i o n e p a r l a d i g i u d i c e t e r z o e i m p a r z i a l e e d i s e g n a l a d i v e r s i t à d e l g i u d i c e t e r z o p e r C o s t i t u z i o n e . S i t r a t t a d i d a r e c o m p i u t e z z a a l d e t t a t o c o s t i t u z i o n a l e c h e p e r t a n t o t e m p o q u a l c u n o , A n m e C s m , h a i m p e d i t o d i f a r e . O r a l ' a r i a è c a m b i a t a , s i a m o u n g o v e r n o e l e t t o c h e h a l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e n e l p r o g r a m m a , i n g r a d o d i s c r i v e r e b u o n e l e g g i u t i l i p e r t u t e l a r e g l i i t a l i a n i . Q u e s t a è u n a l e g g e p e r i c i t t a d i n i o e n o n c o n t r o l a m a g i s t r a t u r a " , h a p r o s e g u i t o . " I t e m p i l i d e c i d e i l P a r l a m e n t o m a è p o s s i b i l e a p p r o v a r e d e f i n i t i v a m e n t e l a r i f o r m a e n t r o l a s e s s i o n e d i B i l a n c i o " , h a s p i e g a t o a n c o r a S i s t o .