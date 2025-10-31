R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ o p p o s i z i o n e c e r c a d i f a r p a s s a r e q u e s t a r i f o r m a c o m e u n a t t a c c o a l l a m a g i s t r a t u r a o a l l a C o s t i t u z i o n e , m a n o n è c o s ì . Q u i p a r l i a m o d i u n p r i n c i p i o d i c i v i l t à g i u r i d i c a : a v e r e d u e c a r r i e r e d i s t i n t e s i g n i f i c a g a r a n t i r e d a v v e r o l a s e p a r a z i o n e t r a c h i g i u d i c a e c h i a c c u s a , c o n d u e o r g a n i d i a u t o g o v e r n o d i f f e r e n t i . N e s s u n o s c a n d a l o : s o l o p i ù c h i a r e z z a e p i ù g i u s t i z i a " . C o s ì M a t i l d e S i r a c u s a n o , s o t t o s e g r e t a r i o a i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o e d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a S t a r t s u S k y T g 2 4 . " P e r i c i t t a d i n i - p r o s e g u e - q u e s t o s i g n i f i c a u n a c o s a m o l t o c o n c r e t a : p r o c e s s i p i ù e q u i e g i u d i c i d a v v e r o t e r z i , i n d i p e n d e n t i s i a d a l p u b b l i c o m i n i s t e r o c h e d a l l ’ a v v o c a t o d i f e n s o r e . O g g i , i n v e c e , i l l e g a m e t r a p m e g i p è s p e s s o t r o p p o s t r e t t o : i l g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i a c c o g l i e n e l l a q u a s i t o t a l i t à d e i c a s i l e r i c h i e s t e d e l p u b b l i c o m i n i s t e r o , a n c h e p e r q u e s t o i n I t a l i a a b b i a m o m i g l i a i a d i c a s i d i i n g i u s t a d e t e n z i o n e . Q u e s t a r i f o r m a n a s c e p e r c o r r e g g e r e q u e s t e s t o r t u r e e p e r r e s t i t u i r e e q u i l i b r i o e g a r a n z i e a i c i t t a d i n i . E p o i c ’ è u n a l t r o p u n t o f o n d a m e n t a l e : c o n l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e v o g l i a m o l i b e r a r e i m a g i s t r a t i d a l l e l o g i c h e c o r r e n t i z i e , v a l o r i z z a n d o i p i ù m e r i t e v o l i , q u e l l i c h e f a n n o b e n e i l p r o p r i o l a v o r o m a c h e o g g i r e s t a n o t r o p p o s p e s s o p e n a l i z z a t i p e r c h é n o n a p p a r t e n g o n o a n e s s u n a c o r r e n t e " . " È v e r o , m o l t i p r o b l e m i d e l l a g i u s t i z i a n o n s i r i s o l v o n o c o n q u e s t a s o l a i n i z i a t i v a : s t i a m o s o l o i n i z i a n d o . C o n t i n u e r e m o a l a v o r a r e p e r a f f r o n t a r e l e q u e s t i o n i p i ù c o m p l e s s e , d a l l a r e s p o n s a b i l i t à c i v i l e d e i m a g i s t r a t i a l l e p r o c e d u r e d e l t e r z o g r a d o d i g i u d i z i o . L a n o s t r a b a t t a g l i a g a r a n t i s t a n o n è f i n i t a q u i : s a p p i a m o c h e b i s o g n a f a r e d i p i ù , e c o n t i n u e r e m o a l a v o r a r e p e r c o m p l e t a r e i p e r c o r s i a n c o r a a p e r t i , s p e c i a l m e n t e s u l f r o n t e p e n a l e . L a m a g g i o r a n z a è d e t e r m i n a t a a p o r t a r e a v a n t i u l t e r i o r i i n t e r v e n t i , p e r c h é q u e s t a r i f o r m a d a s o l a n o n r i s o l v e t u t t i i p r o b l e m i d e l s i s t e m a " , c o n c l u d e .