R o m a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " O g n i i n t e r v e n t o p u b b l i c o d e l m i n i s t r o N o r d i o c o n f e r m a u n ’ i d e a i n q u i e t a n t e : l ’ o b i e t t i v o n o n è r i f o r m a r e l a g i u s t i z i a , m a s o t t o m e t t e r e l a m a g i s t r a t u r a e a f f e r m a r e i l p r i n c i p i o s e c o n d o c u i c h i v i n c e l e e l e z i o n i d e v e p o t e r g o v e r n a r e s e n z a c o n t r a p p e s i e s e n z a l i m i t i " . L o d i c h i a r a D e b o r a S e r r a c c h i a n i , d e p u t a t a e r e s p o n s a b i l e g i u s t i z i a d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o , c o m m e n t a n d o l e p a r o l e d e l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a C a r l o N o r d i o , c h e o g g i h a a f f e r m a t o c h e u n ’ e v e n t u a l e v i t t o r i a d e l N o n o n s a r e b b e " u n a v i t t o r i a d e l l a S c h l e i n m a d e l l e p r o c u r e " . " S i a m o d a v a n t i a u n a v e r a e p r o p r i a o s s e s s i o n e – p r o s e g u e S e r r a c c h i a n i – . P e r N o r d i o , s e v i n c e i l S ì s a r à u n a v i t t o r i a d e l l a p o l i t i c a c h e v u o l e l e m a n i l i b e r e , c h e p r e t e n d e d i a g i r e i n d i s t u r b a t a , s e n z a c o n t r o l l i e s e n z a e q u i l i b r i . È u n a v i s i o n e p e r i c o l o s a e s b a g l i a t a d e l l a d e m o c r a z i a " . " L a “ s o v r a n i t à l i m i t a t a ” e v o c a t a d a l m i n i s t r o n o n è q u e l l a d e l p o p o l o , m a q u e l l a d i u n a p o l i t i c a c h e , u n a v o l t a v i n t e l e e l e z i o n i , p e n s a d i d o v e r c o m a n d a r e s u t u t t o e s u t u t t i , i n c l u s a l a m a g i s t r a t u r a . N o i c r e d i a m o e s a t t a m e n t e n e l c o n t r a r i o : n e l l a s e p a r a z i o n e d e i p o t e r i , n e i c o n t r a p p e s i , n e l l o S t a t o d i d i r i t t o . S e n z a s c o r c i a t o i e a u t o r i t a r i e " .