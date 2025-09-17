R o m a , 1 7 s e t ( A d n k r o n o s ) - " A v e t e p r o c e d u t o c o n q u e s t a r i f o r m a a s u o n d i f o r z a t u r e , q u a n d o m a i s i e ' v i s t a u n a r i f o r m a c h e n e i q u a t t r o p a s s a g g i d i a u l a n o n s u b i s c e n e m m e n o u n a m o d i f i c a , n e m m e n o u n a . L ' a v e t e b l i n d a t a p e r l a v o s t r a d e b o l e z z a e l e v o s t r e d i v i s i o n i " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n i n a u l a a l l a C a m e r a s u l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a . " V i s e r v e q u e s t a r i f o r m a c o m e b a r a t t o a l v o s t r o i n t e r n o , u n b a r a t t o i n d e c e n t e t r a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a , a u t o n o m i a e p r e m i e r a t o . U n o s c a m b i o c h e è l ' u n i c o c o l l a n t e t r a d i v o i " , h a a g g i u n t o l a s e g r e t a r i a d e l P d .