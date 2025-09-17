R o m a , 1 7 s e t ( A d n k r o n o s ) - Q u e l l a d e l g o v e r n o è " u n a s t r a t e g i a p r e c i s a , c h e s e r v e a c o p r i r e i f a l l i m e n t i d e l l ' a z i o n e d i g o v e r n o . D a n n o l a c o l p a a q u a l c u n ' a l t r o p e r f i n g e r e c h e g l i i n s u c c e s s i c h e f i o c c a n o n o n s o n o c o n s e g u e n z a d e l l ' i n c o e r e n z a e i n s i p i e n z a d e l g o v e r n o m a r e s p o n s a b i l i t à d i a l t r i : g o v e r n i p r e c e d e n t i , i m m i g r a t i , l a s i n i s t r a , i m a n i f e s t a n t i , i s i n d a c a t i e o g g i i g i u d i c i " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n , i n a u l a a l l a C a m e r a , s u l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a .