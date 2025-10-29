R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l p r i n c i p i o d i r i m e t t e r e i n a s s e i l n o s t r o P a e s e , l a s u a v i t a d e m o c r a t i c a e l a s u a g i u s t i z i a , e v i t a n d o c h e l a g i u r i s d i z i o n e t r a c i m i n e l l ’ a m m i n i s t r a t i v o , è c o r r e t t o . U n i n t e r v e n t o b i s o g n a v a f a r l o , m a b i s o g n a v a f a r l o b e n e . T o c c a r e p u n t i c h e n o n s o n o s t a t i t o c c a t i e n o n p r e n d e r e s c i v o l o n i , c o m e i l s o r t e g g i o d e i m e m b r i l a i c i d e l C s m . Q u e s t o d d l C o s t i t u z i o n a l e è u n a g r a n d e o c c a s i o n e s p r e c a t a ” . C o s ì i l s e n a t o r e d i I t a l i a V i v a I v a n S c a l f a r o t t o , c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a , p r e n d e n d o l a p a r o l a d u r a n t e l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e a l D d l c o s t i t u z i o n a l e s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e . “ S i a m o f a v o r e v o l i a l p r i n c i p i o d e l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e , c h e è u n a m o d i f i c a n e c e s s a r i a : s e n z a d i e s s e l a r i f o r m a d e l p r o c e s s o a c c u s a t o r i o n o n p u ò e s i s t e r e . S e a c c u s a e d i f e s a d e v o n o e s s e r e s u l l o s t e s s o p i a n o , p m e g i u d i c e n o n p o s s o n o f a r e p a r t e d e l l o s t e s s o o r d i n e . L o a b b i a m o v i s t o a M i l a n o : l a c i t t à s i è p a r a l i z z a t a p e r u n a i n d a g i n e d e l l a p r o c u r a . I l r u o l o d e l l e p r o c u r e è t a l m e n t e s e n s i b i l e , c h e l a d i n a m i c a d e m o c r a t i c a v a r i m e s s a n e i g i u s t i b i n a r i , p e r e v i t a r e d i a p r i r e p r o c e s s i p e n a l i s u q u e s t i o n i a m m i n i s t r a t i v e . M a q u e s t a r i f o r m a t o c c a a s p e t t i m a r g i n a l i , c o m e h a d e t t o a n c h e i l p r e s i d e n t e L a R u s s a . A l t r e c o s e a v r e b b e r o d a v v e r o c a m b i a t o i l v o l t o a l l a C o s t i t u z i o n e : l a r e s p o n s a b i l i t à c i v i l e d e i m a g i s t r a t i e d e i p m c h e s b a g l i a n o e l a c a n c e l l a z i o n e d e l l ’ o b b l i g a t o r i e t à d e l l ’ a z i o n e p e n a l e ” , c o n c l u d e .